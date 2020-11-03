انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لمناهضة العنف ضد المرأة

أطلق المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم دور مقدّمي الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية فى التعامل مع المرأة المعنفة، فعاليات الدورة التدريبية التى تنظمها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، وتستمر خلال الفترة من 3-5 نوفمبر الجارى، بكلية الطب جامعة بنها بمحافظة القليوبية.شهد الافتتاح حضور الدكتور مصطفى القاضى، عميد الكلية، والدكتور حسام أمين، نائب عميد كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة، والدكتورة جيهان فؤاد عبدالوهاب، مقررة فرع المجلس بالمحافظة، وفاتن خربوش، مسئولة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ويقوم بإدارة الدورة التدريبية الدكتور بهاء شوكت، المستشار الدولى للصحة الإنجابية وتصميم المناهج.يستهدف التدريب عدد 30 من مقدّمي الخدمات الصحية بالأقسام المختلفة بكلية الطب المتوقع لهم إدارة وتشغيل وحدة الاستجابة الطبية المزمع افتتاحها بالجامعة ضمن أنشطة بروتوكول التعاون بين الجامعة والمجلس.وأكد مصطفى القاضى فى كلمة افتتاح التدريب على تذليل جميع العقبات من أجل الإسراع فى افتتاح وحدة الاستجابة الطبية بمستشفى الجامعة التى ستهتم بتقديم الدعم النفسي والرعاية الصحية للمرأة المعنفة، وتفعيل نظام إحالة داخلى بعد أن يتم رفع قدرات مقدمي الخدمة بها من خلال الدورة التدريبية الحالية.وأشارت الدكتورة جيهان فؤاد، مقررة فرع المجلس بالمحافظة، إلى استمرار المجلس فى جهوده لمناهضة العنف ضد المرأة منذ تدشينه 2000، لافتة إلى أن هذه الجهود تتنوع بين برامج أو استراتيجيات أو من خلال دور مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات.وأشارت الدكتورة أمل فيليب، مستشارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، إلى الجانب الصحى والاجتماعى للقضية، وإلى دور المجلس والخدمات التى يقدمها للمرأة، لتدعيم الجانب الصحي من خلال استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ومحور الحماية فى استراتيجية تمكين المرأة 2030 ودور وحدة مناهضة العنف بالمجلس فى التعامل مع قضايا المرأة، والدور المهم الذي ستلعبه وحدة الاستجابة الطبية المزمع افتتاحها فى مساعدة المرأة المعنفة فى الحصول على حقها، وفقًا لنظام إحالة جيد بين الجهات المعنية، وقد أعرب جميع الحضور عن دعمهم الكامل لإنشاء هذه الوحدة.