إحالة المتهمين بالشروع فى قتل صاحب ورشة للجنايات

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم خالد.م، صالح.ع، جاسر.ع، أقروا بتعدّيهم على صاحب ورشة بسلاح أبيض "مطواة"محاولين قتله لخلافات مالية نشبت بينهم.كما أقروا بأن المجنى عليه قام ببيع ورشته لهم بأوراق وعقود مزورة ثم أنكر، وتحصل منا على مبلغ 450 ألف جنيه ورفض ردهم.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية يفيد بقيام ٣ أشخاص بالتعدى على صاحب ورشة بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.