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جددى بيتك قبل رأس السنة.. 6 ألوان ديكورية موضة شتاء 2021

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:03 ص
جددى بيتك
جددى بيتك
سلمى بدر
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تبحث كل امرأة قبل ليلة رأس السنة وبداية الأعوام الجديدة عن ألوان حوائط وديكور جديدة مواكبة لأحدث صيحات الديكورات للشتاء، ولأن صيحات ألوان الديكورات المنزلية تتغير باستمرار، فكان من الطبيعي أن تظهر صيحات وألوان جديدة ومتنوعة من بينها الدرجات الهادئة أو الدرجات الزاهية، لكي تكون ملائمة لذوق كل امرأة تبحث عن التجديد في ديكور منزلها.
اللون الأرجواني
اللون الأرجواني

- اللون الأرجواني

يعتبر اللون الأرجواني من الألوان التي تدل على الفخامة، هو من صيحات ديكور شتاء عام 2021، هذا اللون يمنح المنزل الأناقة والبساطة، وينسق مع حائط المنزل الأبيض أو باستعمال درجات اللون الأرجواني المتنوعة.
درجات اللون البني
درجات اللون البني
- درجات البني المتنوعة

من الصيحات الرائجة في ديكور شتاء عام 2021 الاعتماد على درجات اللون البني المتنوعة لتصميم غرفة واحدة، وتكون بين اللون الداكن اللون الفاتح والدرجة المتوسطة لديكور أنيق وجذاب.
اللون الأخضر الغامق
اللون الأخضر الغامق
- اللون الأخضر الغامق

اللون الأخضر المائل إلى الزيتي أو الزاهي من ألوان الديكور شتاء عام 2021 الرائعة وغير التقليدية.
جددى بيتك قبل رأس
- اللون العاجي

اللون العاجي من الألوان الكلاسيكية، فهو من أفضل ما يمكن اختياره سواء للأثاث أو الأكسسوارات أو الستائر فهو لون فاخر ويسهل تنسيقه مع ألوان أخرى.
الأزرق

يعتبر من الدرجات التي تتصدر موضة ألوان ديكورات المنزل الداخلية لخريف وشتاء عام 2021، يمنح ديكور المنزل شكل رائع ويمكن استخدام درجات الأزرق الزاهية في أثاث المنزل بطريقة جذابة.
- البرتقالي الغامق

استخدام اللون البرتقالي الداكن في ديكورات المنزل يكسر الملل والروتين.

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