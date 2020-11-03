ترامب: العالم ينتظر نتائج الانتخابات ولا يمكن تأجيلها أياما وأسابيع

زار دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مقرًا لحملته الانتخابية في فرجينيا، وخلال الزيارة قال: إنه يتوقع نصرا عظيما في تكساس.وأكد أنه لا يمكن أن يتم تأجيل النتائج لأيام وأسابيع العالم بأسره ينتظر وكذلك الأمريكيون.وأضاف ترامب، أن الفوز سهل والخسارة صعبة، مشيرا إلى أن حملته تؤدي بشكل جيد في أريزونا وتكساس، بالإضافة إلى تحقيق نجاح كبير ويجب أن نتحد جميعا.وأشار ترامب إلى أن نجاحه في الانتخابات سيجلب الوحدة لأمريكا، مضيفا أننا اقتربنا من الحصول على لقاح فيروس كورونا.وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن نحو 240 مليونا مسجلون للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، بـ50 ولاية بينها العاصمة واشنطن، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز.بينما وصل عدد المسجلين في الانتخابات الأمريكية في ولاية أوريجون أكثر من 2.9 مليون ناخب، حيث إن تلك الولاية تعد هي الوحيدة التي لا تعتمد التصويت المباشر، بل التصويت عبر البريد.