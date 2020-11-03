«التحقيقات الأمريكى» يحقق فى بلاغات ضد مكالمات تثنى الناخبين عن التصويت

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أنه يحقق في بلاغات عن وجود مكالمات هاتفية آلية تحاول ثني الناخبين عن التصويت.وأدلى ما يقارب من 100 مليون أمريكي بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، خلال مرحلة التصويت المبكر، أما الباقون فينتخبون، اليوم الثلاثاء، في سباق محموم بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.وفيما تثار مخاوف بشأن طوابير المصوتين، يقلل الخبير الصحي الأمريكي، تيموتي ليرد، من شأن "المخاطر"، قائلًا إن المطلوب من الناخبين هو أن يراعوا مبدأ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، على غرار ما يفعلون في أماكن أخرى.وتوجه ملايين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، وسط مخاوف من أن يؤدي الاصطفاف في طوابير إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.