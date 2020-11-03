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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أهمية العمل التطوعى» فى مسابقة بحثية بقصور الثقافة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:30 م
قصور الثقافة
قصور الثقافة
آلاء حسن
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أعلنت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة عن طرح المسابقة البحثية المركزية تحت عنوان "أهمية العمل التطوعي في تنمية قدرات الشباب في المرحلة الراهنة" للعام المالي 2020-2021.

تهدف هذه المسابقات إلى تنمية الوعي بأهمية البحوث والدراسات للوصول إلى حلول قابلة للتحقيق، ولحل المشكلات التى يواجهها الشباب والعمال في المجتمع، وتطرح المسابقة بجميع المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية والأندية الاجتماعية ومراكز الشباب والجامعات وأماكن التجمعات الشبابية والعمالية بالأقاليم الثقافية والمناطق النائية والحدودية.

ومن شروط المسابقة:
1- ألا تقل سن المتسابق عن 18 عاما ولا تزيد على 35 عامًا.
2- ألا يكون البحث المقدم قد سبق تقديمه إلى أي جهة بحثية أو علمية أو مسابقات أخرى.
3- أن يكون البحث موثقًا بالمراجع والمصادر بشكل علمي.
4- تكون الأهداف موضوعية عامة غير شخصية، ذات قيمة ودلالة اجتماعية غير متحيزة.
5- أن يصاغ البحث بلغة عربية سليمة وأن يتضمن ــ كلما أمكن ــ وثائق وصورًا وخرائط تجذب الأنظار، والإلمام بصورة متكاملة بموضوع البحث.
6- ألا يقل البحث عن 25 صفحة مكتوبة على الكمبيوتر بخط "simplified arabic" بنط (14)، ويقدم البحث من ثلاث نسخ C.D + نسخة ورقية واحدة.
7- يقوم كل متسابق بملء الاستمارة الخاصة بالاشتراك في المسابقة مرفقة بها صورة بطاقة الرقم القومي تكون سارية.
8- أن يكتب اسم المتسابق ثلاثيًا – العنوان – رقم التليفون (منزلي – محمول) بخط واضح على ورقة منفصلة.
9- الأبحاث المقدمة للمسابقة لا ترد سواء فازت أم لم تفز.
10- للهيئة العامة لقصور الثقافة الحق في طباعة الأبحاث المتميزة.
11- ألا يكون المتسابق قد سبق له الفوز في هذه المسابقة في العامين الأخيرين.
12- آخر موعد لتسليم الأبحاث 31/12/2020 م.

للتقديم في المسابقة، ترسل الأعمال على العناوين التالية: 16 شارع أمين سامي متفرع من قصر العيني – عمارات العرائس – الدور السادس – الإدارة المركزية للدراسات والبحوث. أو العنوان التالى: الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال بمدينة السلام ـ مساكن أطلس 1 بلوك 36 مدخل 1 شقة 1، 2.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على 3000 جنيه مصري، والمركز الثاني 2500 جنيه، والمركز الثالث 2000 جنيه، المركز الرابع 1500 جنيه، بينما المركز الخامس 1000 جنيه.

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