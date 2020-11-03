ميركل تؤكد على الهدف الخاص بسرعة صرف مساعدات كورونا للشركات

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على الهدف الخاص بسرعة تقديم مساعدات إلى الشركات التي تراجعت عائداتها بسبب الإغلاق المرتبط بأزمة كورونا.وأوضحت ميركل أن الحكومة لا ترغب في التوصل إلى حلول سريعة براجماتية تكون عرضة لسوء الاستغلال، وذلك حسبما نقل مشاركون عنها خلال جلسة افتراضية لكتلة التحالف المسيحي عُقِدَتْ، اليوم الثلاثاء.ولا تزال في مسألة مساعدات الشركات المتضررة من كورونا هناك نقاط عالقة في المفاوضات الجارية بين وزارة المالية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزارة الاقتصاد التي يقودها حزب ميركل المسيحي الديمقراطي.وصرحت ميركل بأن العمل يتم بوتيرة سريعة من أجل تعويض هؤلاء الذين اضطروا إلى وقف نشاطهم التجاري بسبب المرسوم الصادر عن الدولة، وقالت إنها تعرف من اتصالاتها الخاصة أنه من المؤكد أنه سيصدر توضيح في هذا الشأن بأسرع ما يمكن.وتابعت ميركل أنه لما كان هذا الأمر ليس بسيطًا، فإنه يتعين الانتظار بضعة أيام.وفي ظل الارتفاع الهائل في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، أكدت ميركل على ضرورة الالتفات بالدرجة الأولى إلى تزايد شغل أَسِرَّة وحدات الرعاية المركزة والذي أخذ في التزايد بشكل أُسِّي.وأعربت ميركل عن أملها في تحقيق نجاح فيما يتعلق بقدرات القطاع الطبي على مواجهة هذه التطورات.وقالت ميركل إنه لا ينبغي نسيان أن هناك بعض المسارات الخطيرة للمرض بين الأشخاص الأصغر سنًا.