بوتين: لدينا أسطول جليدى فريد من نوعه

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لديها أسطول جليدي فريد من نوعه، مشيرًا إلى ضرورة تأكيد مرتبته الأولى وتعزيز مواقعه في العالم.قال بوتين، خلال حفل رفع العلم على كاسحة جليد جديدة تحمل اسم (فيكتور تشيرنوميردين)، الثلاثاء: "من المعروف أننا نمتلك أسطولًا من كاسحات الجليد الفريدة من نوعها، ونحتل مواقع رائدة في تطوير ودراسة مناطق القطب الشمالي، وهذه المرتبة يجب أن تؤكد باستمرار وكل يوم".أضاف: "يتعين علينا تعزيز مواقعنا، وتطوير وتحديث هذا الأسطول وإدخال تقنيات رائدة جديدة لبناء كاسحات الجليد والسفن الجليدية الأخرى".وفيكتور تشيرنوميردين هى إحدى أقوى كاسحات الجليد، التي تعمل على الديزل في العالم، ويمكن لهذه الكاسحة المرور عبر جليد تصل سماكته إلى 3 أمتار بسرعة عقدتين، ويمكنها أن تسرع إلى 17 عقدة في المياه العادية.