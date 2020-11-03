إلغاء الطرح العام الأولى لأسهم شركة "آنت جروب" الصينية للخدمات المالية

أعلنت بورصة شنغهاي الصينية للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، إلغاء الطرح العام الأولي لأسهم شركة الخدمات المالية آنت جروب التابعة لمجموعة علي بابا الصينية العملاقة لخدمات الإنترنت والتجارة الإلكترونية، بشكل غير متوقع وقبل يومين من الموعد المقرر لبدء تداول السهم.كانت "آنت جروب" التي تدير أيضًا خدمة الدفع الإلكتروني عبر الأجهزة المحمولة "علي باي" تعتزم طرح أسهمها للتداول في بورصتي شنغهاي وهونج كونج اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، في ظل توقعات بأن هذا الطرح كان سيصبح أكبر طرح عام أولي في التاريخ.وقالت إدارة بورصة شنغهاي للأوراق المالية إنه تم إلغاء الطرح بسبب تغييرات "في البيئة القانونية الرقابية"، وهو ما يعني أن "آنت جروب" لم تحقق شروط الإفصاح المطلوبة لتنفيذ الطرح العام الأولي.كانت "جاك ما"، مؤسس علي بابا، وغيره من كبار مسئولي المجموعة وشركة "آنت جروب"، قد حضروا، أمس، في خطوة غير معتادة، اجتماعًا مع ممثلي الأجهزة الرقابية والتنظيمية المالية مثل البنك المركزي الصيني وهيئة سوق المال، بعد تصريحات لجاك ما انتقد فيها هذه الأجهزة بدعوى أنها تخنق الابتكار.كانت "آنت جروب" تعتزم تسجيل أسهمها في بورصتي هونج كونج وشنغهاي. وحددت الشركة سعر الطرح بـ 80 دولار هونج كونج للسهم في بورصة هونج كونج و8ر68 يوان صيني للسهم في بورصة شنغهاي، حسب ما نقلته تقارير إعلامية عن ملف الطرح العام المقدم إلى هيئة سوق المال.وذكرت التقارير أن شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الصينية" آنت جرو"ب كانت ستجمع حوالي 2ر17 مليار دولار من خلال الطرح في بورصة شنغهاي ونفس المبلغ تقريبًا من خلال الطرح في هونج كونج.وكان من المنتظر أن تصل القيمة السوقية لشركة "آنت جروب" إلى 313 مليار دولار بمجرد بدء تداول أسهمها في بورصة هونج كونج.