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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة الممثل البريطانى جون سيشنز عن عمر 67 عامًا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:34 م
الممثل البريطاني
الممثل البريطاني جون سيشنز
وكالات
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توفي الممثل الكوميدي البريطاني جون سيشنز في منزله بجنوب لندن إثر إصابته بأزمة قلبية، حسبما أعلن وكيل أعماله اليوم الثلاثاء.

وقال أليكس إيروين إن سيشنز توفي أمس الإثنين عن عمر يناهز 67 عاما، مضيفا أنه سيترك فراغا كبيرا.

وولد سيشنز في أسكتلندا، واشتهر بأدواره في العديد من الأعمال التليفزيونية مثل "سبيتيج إيمدج".

وقدم أيضا العديد من العروض الفردية في مسارح "ويست إند" في لندن خلال الثمانينيات.

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