يرصد التقرير التالي رابط موقع وزارة التموين لإضافة المواليد من 2005 إلى 2011 عقب اتجاه الحكومة حاليا لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين وفقا لخطة تطوير منظومة الدولة، لذلك حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير موقع إلكتروني يوفر للمواطنين خدمة إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين إلكترونيا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم خلال الأشهر الماضية.





رابط موقع وزارة التموين لإضافة المواليد من 2005 إلى 2011

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين، حرصا منها على حقهم في الاستفادة من دعم السلع الغذائية التي تكفله الدولة لهم، والذي يعد الموقع الرسمي للوزارة الذي يقدم الخدمات التموينية الإلكترونية للمواطنين، حيث يسمح من خلال لتحديث بيانات الراغبين في الحصول على دعم السلع التموينية وإضافة الأفراد الجدد و تقديم طلبات البطاقات التموينية الجديدة ونقل البطاقة من محافظة إلى محافظة آخرى ونقل الزوجة لبطاقة الزوج التموينية وغيرها من الخدمات التموينية الإلكترونية التي تقدم للمواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد من 2005 إلى 2011 لبطاقة التموين





يجب على الراغبين في إضافة أبناؤهم على بطاقة التموين الالكترونية أن يقوموا بإرفاق الأوراق التالية ضمن طلب الإضافة عبر موقع دعم مصر الالكتروني:-





1_ شهادة دخل أو بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية بالمكتب التابع إليه الراغب في إضافة أبناؤه يثبت فيها إجمالي دخله





2_ صورة من بطاقة الرقم القومي سارية





3_ صورة من شهادة ميلاد الطفل الذي يرغب والده في ضمه للبطاقة التموينية





4_ يشترط على الطفل المراد إضافته إلى البطاقة التموينية أن يكون من بين مواليد 2006 إلى 2011





5_ أن يكون المضاف إلي بطاقة التموين نجل صاحب بطاقة التموين فقط





6_ أن يتم إضافة 3 أطفال فقط على البطاقة الواحدة كحد أقصى





خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين





قبل معرفة رابط موقع وزارة التموين لإضافة المواليد من 2005 إلى 2011 يجب أن يعرف الراغب في إضافة أبناؤهم لبطاقة التموين الخطوات التالية:-









اختيار خدمات التموين





كتابة رقم بطاقة التموين





كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية





كتابة بيانات الأطفال الذي يرغب صاحب البطاقة التموينية في إضافتهم "الاسم رباعي والرقم القومي صلة قرابته لصاحب البطاقة.."





إرفاق المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين.





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