كواليس الساعات الأخيرة: ترامب يجهز للاحتفال فى البيت الأبيض.. والكمامة تكشف توتر بايدن



البداية بالرئيس الحالى، الذى قضى ليلة أمس، متابعًا عملية الاقتراع، من داخل البيت الأبيض، وسط حرصه على الإدلاء بتصريحات تليفزيونية، فى الساعات المبكرة من أمس، قال فيها إنه يحظى بدعم الأمريكيين من أصول لاتينية، وإن نتائجه جيدة فى ولاية فلوريدا، التى حظى فيها بدعم ذوى الأصول الإفريقية، مضيفًا: «فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، حقق الجمهوريون تقدمًا كبيرًا، خاصة فى المناظرة الثانية».



البداية بالرئيس الحالى، الذى قضى ليلة أمس، متابعًا عملية الاقتراع، من داخل البيت الأبيض، وسط حرصه على الإدلاء بتصريحات تليفزيونية، فى الساعات المبكرة من أمس، قال فيها إنه يحظى بدعم الأمريكيين من أصول لاتينية، وإن نتائجه جيدة فى ولاية فلوريدا، التى حظى فيها بدعم ذوى الأصول الإفريقية، مضيفًا: «فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، حقق الجمهوريون تقدمًا كبيرًا، خاصة فى المناظرة الثانية».

ويجهز فريق الرئيس الأمريكى لإقامة حفل كبير فى البيت الأبيض، حال إعلان فوز مرشحهم بالسباق الانتخابى، بحضور ٤٠٠ شخص، من حلفائه ومستشاريه، على أن يخضعوا جميعًا لفحص «كورونا» قبل تأكيد الحضور، مع الحفاظ على ارتداء أقنعة الوجه، والتباعد الاجتماعى.





ووضعت عناصر أمنية السياج المخصص لتأمين الحفل، الذى سيمتد حتى ساحة «لافاييت»، فى حديقة الرئيس الأمريكى شمال البيت الأبيض، بالتزامن مع تجهيز ٢٥٠ عنصرًا من الحرس الوطنى الأمريكى فى وضع الاستعداد، حال تم الاحتياج لهم.





وكان من المقرر إقامة الحفل داخل أحد الفنادق الكبرى التى يمتلكها «ترامب»، على بعد عدة مبان من البيت الأبيض، وروجت لذلك حملته الانتخابية، حتى يتمكن الجميع من الدخول، على أن يظهر فيه الرئيس الأمريكى، لكن الأخير فضل متابعة عملية الانتخاب والنتائج من داخل البيت الأبيض، ما استدعى نقل الحفل إلى هناك.





وزار «ترامب» مجموعة من مكاتب حملته الانتخابية، الموجودة بالقرب من البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، للقاء موظفيها، وذلك بعد لقائه ١٤ تجمعًا انتخابيًا خلال ٣ أيام فقط.





بدورها، أعلنت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى، توجهها إلى واشنطن من أجل مساندة والدها فى الانتخابات، ونشرت صورة لها مع والدها، وكتبت: «لا أحد يعمل بجد مثل رئيسنا.. صوتوا لترامب لـ٤ سنوات أخرى». فى المقابل، تابع جو بايدن سير العملية الانتخابية من داخل منزله فى مدينة «ويلمنجتون» بولاية ديلاوير، مسقط رأسه، وذلك بعد انتهائه من مؤتمر انتخابى فى ولاية بنسلفانيا.





وحسب الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطى، فضل «بايدن» متابعة سير عملية التصويت ونتائجه من داخل مسقط رأسه، بجانب أسرته وعدد صغير من مؤيديه، مشيرين إلى أنه أبدى بعض الملاحظات المقتضبة على سير الانتخابات.

وعمل «بايدن» على استغلال النصف الأول من اليوم الانتخابى فى محاولة التأثير على آراء الناخبين فى ولاية بنسلفانيا، خاصة أنها ضمن الولايات المتأرجحة بينه وبين «ترامب»، وظل هناك لمدة ٣ أيام متتالية لتحقيق ذلك الهدف، عبر عقده تجمعات انتخابية.





وظهر «بايدن» بشكل متوتر، خلال المؤتمرات الانتخابية التى عقدها فى الـ٤٨ ساعة الماضية، خاصةً ذلك الذى ظهر فيه بصحبة داعمه الأكبر باراك أوباما، الرئيس الأمريكى السابق، الذى ينتمى للحزب الديمقراطى.

واضطر «أوباما» لمحاولة التواصل مع «بايدن» ٣ مرات، خلال المؤتمر الانتخابى فى ولاية ميتشيجان، وهى أيضًا من ضمن الولايات المتأرجحة، حتى يذكره بضرورة الصعود على المنصة، والحديث مع المحتشدين للاستماع له والتعرف على برنامجه ووعوده الانتخابية.



ورحب «أوباما» بشكل حميمى بصديقه «بايدن»، قائلًا: «صديقى الرئيس القادم للولايات المتحدة»، لكن «بايدن» لم يكن بكامل تركيزه، كى يلتفت إلى مصدر الصوت، وهو ما جعل الرئيس السابق يصرخ عليه بنفس الجملة مرة أخرى.





وخلال نفس المؤتمر الانتخابى، تلعثم «بايدن» خلال حديثه عن الرعاية الصحية، وقال بطريقة غير مفهومة: «ترامب يرى الرعاية الصحية امتيازًا، ولكنى أدعم توجه أوباما بأنها حق لكل أمريكى»، حسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.





ولم يكن ذلك التعثر الوحيد لـ«بايدن»، لكنه تخبط مرة أخرى فى نهاية التجمع الانتخابى، حين نسى «بايدن» ارتداء قناع الوجه، الذى نزعه بعد الصعود إلى المنصة، وهو ما جعل باراك أوباما يوقفه قبل النزول، وأخبره- على ما يبدو- بضرورة ارتدائه، حتى يظهر التزامه بتعليمات الوقاية من فيروس «كورونا»، وعاد «بايدن» إلى المنصة بحثًا عن غطاء الوجه، وبعد حوالى ٢٠ ثانية من البحث عنه، وجده فى جيبه وليس على المنصة!.





واستمرت حالة التخبط التى ظهرت بشكل واضح على «بايدن»، وظهر ذلك عندما رفع «الميكروفون»، الذى يبدو أنه تم فصل الصوت منه، للتحدث إلى الحشود المتجمعة مرة أخرى، وحاول أن يتحدث بالفعل، لكنه تراجع ووضعه مسرعًا على الطاولة دون أن يقول شيئًا، ثم خرج خلف «أوباما».



اختلفت الطرق، التى تابع بها كل من الرئيس الحالى، دونالد ترامب، المرشح عن الحزب الجمهورى، ومنافسه الديمقراطى، جو بايدن، سير العملية الانتخابية، فى أمتارها الأخيرة، ومدى تفوق أحدهما على الآخر، وهل اقترب من كرسى البيت الأبيض أم لا.