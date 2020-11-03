ليلة رعب فى فيينا

ليلة جديدة من «ليالى الرعب فى فيينا»، وتحت هذا العنوان، رجّحنا، فى ٢٧ مارس ٢٠١٩، أن تكون لتركيا علاقة بخلية إرهابية، قامت السلطات النمساوية بتفكيكها وإلقاء القبض على عناصرها، وأظهرت التحقيقات أن تلك الخلية تابعة لتنظيم «داعش»، وكانت تخطط للهجوم على قطارات فائقة السرعة، تربط بين النمسا وألمانيا، ولسلسلة هجمات فى جميع أنحاء أوروبا.

فى الثامنة مساء أمس الأول، الإثنين، بالتوقيت المحلى، التاسعة مساء بتوقيت جرينتش، أطلق مسلحون النار فى ستة مواقع مختلفة وسط العاصمة النمساوية، بالقرب من المعبد اليهودى المركزى، فى هجوم وصفه المستشار النمساوى، سيباستيان كورتس، بأنه «إرهابى بغيض»، وأسفر عن إصابة العشرات، ووفاة خمسة، على الأقل، من بينهم أحد منفذى الهجوم، الذى اتضح أنه ينتمى، أيضًا، إلى تنظيم داعش، أو قريب من التنظيم، ويحمل جنسيتى النمسا ومقدونيا الشمالية، وسبق أن أدين بالإرهاب، وكان واحدًا من ٩٠ داعشيًا أرادوا السفر للقتال فى سوريا.

المستشار النمساوى تعهد بتعقب «الضالعين فى الهجوم ومن يقفون خلفه»، وكلّف الجيش بحماية المواقع المختلفة بالعاصمة، لتخفيف العبء على الشرطة، واستدعى وحدات من القوات الخاصة، لتعقب باقى الإرهابيين، ونقلت وكالة الأنباء النمساوية «أبا» عن كارل نيهامر، وزير الداخلية، أن تلك القوات قامت بإجراء ١٥ عملية تفتيش للمنازل واعتقلت عددًا من الأشخاص، واللافت، هو أن ألمانيا فرضت، أمس الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة على حدودها مع النمسا.

عدد من قادة وزعماء الدول نددوا بالهجوم، أبرزهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى كتب فى حسابه على تويتر: «نصلى من أجل سكان فيينا بعد عمل إرهابى شرير آخر فى أوروبا. هذه الهجمات الشريرة ضد الأبرياء يجب أن تتوقف». وأكد أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب النمسا وفرنسا وسائر دول أوروبا فى الحرب على الإرهابيين والمتطرفين الإسلاميين».

الربط بين العمليات الإرهابية التى شهدتها فرنسا، مؤخرًا، وهجوم النمسا، قام به، أيضًا، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى كتب فى حسابه على تويتر، باللغتين الفرنسية والألمانية: «نشاطر الشعب النمساوى مشاعر الصدمة والألم (...) بعد فرنسا، ها هو بلد صديق يتعرّض للهجوم. إنّها أوروبا التى ننتمى إليها. على أعدائنا أن يدركوا مع مَن يتعاملون. لن نتراجع أبدًا».

انتماء منفذ هجوم النمسا، الذى سقط قتيلًا، إلى تنظيم «داعش»، يربطه أيضًا بتركيا، التى لم يعد خافيًا أن رئيسها، رجب طيب أردوغان، لعب دورًا كبيرًا، فى رعاية ودعم التنظيم، وأكدت تقارير عديدة، مدعومة بوثائق مكتوبة، مسموعة، ومرئية، أن عناصر هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية منتشرة فى كل أنحاء تركيا، وتمنحها الحكومة التركية «مساحة تنفس كافية وحرية تنقل»، تمكنها من التخطيط والانطلاق لشن هجمات فى أوروبا.

جانب من الصورة سيتضح لو عدت إلى الدور الكبير الذى لعبه «كورتس» وحزبه، حزب الشعب، فى استصدار قانون يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، وكذا، فى إقرار تعديلات قانون صدر سنة ١٩١٢ كان يسمح للمؤسسات الدينية الإسلامية، وللمساجد وأئمتها، بتلقى تمويل من الخارج، وهو ما صار محظورًا بموجب تلك التعديلات التى رأى «كورتس» أن موافقة البرلمان النمساوى عليها، حدث مهم فى تاريخ النمسا، لأنها ستمنع دولًا إسلامية بعينها من أن تجنى بأموالها نفوذًا سياسيًا داخل البلاد، وكانت تركيا، طبعًا، من بين «الدول الإسلامية» التى يقصدها وزير خارجية النمسا وقتها، المستشار، أو رئيس الوزراء، حاليًا.

الترجيح يدعمه أن «كورتس» أيد تجميد المفاوضات مع أنقرة بشأن عضويتها فى الاتحاد الأوروبى، وانتقد بعنف الإجراءات التى اتخذتها الحكومة التركية، بعد ما وصفتها أنقرة بـ«محاولة الانقلاب الفاشلة». كما أنه أعلن، فى مارس ٢٠١٧، عن أن بلاده لا ترحب بزيارة رجب طيب أردوغان، وبالفعل، منعت النمسا المذكور من زيارتها، والشىء نفسه حدث مع وزير الاقتصاد التركى، الذى منعه «كورتس»، فى ١٠ يوليو ٢٠١٧، من دخول البلاد.

مستشار النمسا، إذن، قام بتسديد العديد من اللكمات، أو الصفعات، للرئيس التركى، الذى يحمل فى يده نسخة من «ريموت كونترول» الإرهابيين، ويتحكم فى نسخة أخرى، عبر العائلة الضالة التى تحكم قطر بالوكالة، وراهن على نجاحهم فى احتلال عدد من الدول، وضمها إلى الدولة العثمانية أو دولة الخلافة المزعومة، وكنتيجة طبيعية لفشل الرهان، ظهرت شواهد كثيرة تؤكد أن وجوده فى الحكم، أو على قيد الحياة، بات خطرًا على العالم كله.

وتبقى الإشارة إلى أن العاصمة النمساوية، التى شدَت أسمهان، منتصف أربعينيات القرن الماضى، بـ«ليالى الأنس» فيها، يسكنها الآن حوالى مليونين، يختبئ بينهم مواطن مصرى «سابق»، يتلقى مكافأة نهاية خدمته، أو استعماله، ويدعو إلى مواجهة الإرهاب بالحوار لا بالعنف، بالحب لا بالبطش، بالشراكة لا بالإقصاء، وبالورد لا بالبيض!.