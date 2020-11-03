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6 أعراض تدل على الإصابة بسرطان المبايض

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:55 م
سرطان المبايض
سرطان المبايض
سلمى بدر
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا عن سرطان المبيض الذي يعتبر من أخطر أنواع السرطانات التي تصيب النساء وتهدد حياتهنّ. والعلامات التي تشير إلى سرطان المبايض وأعراضه تظهر في مراحل متقدمة من الإصابة به، حيث إنه لا يظهر أي أعراض مبكرة على المرأة.

يشير التقرير إلى أنه من المحتمل أن يظهر السرطان على مبيض واحد أو المبيضين الاثنين معًا، وهذا المرض يؤثر كثيرًا على وظيفة المبايض التي تقوم بإنتاج البويضات وهرموني الاستروجين والبروجيستيرون، لكن من الصعب اكتشاف الإصابة بهذا السرطان في مراحله المبكرة إلاّ بعد أن يكون قد انتشر وامتد الى الحوض والبطن.

ولكي تتمكن المرأة من تحديد إصابتها بسرطان المبايض عليها الانتباه إلى أبرز العلامات والأعراض الأكثر انتشارًا وهى:

-المعاناة من الغازات وانتفاخ البطن وتورّمه.
- ألم في منطقة الحوض.
- الإسهال أو الإمساك المستمرين لفترة طويلة.
- تشنج في الأمعاء عند تناول الطعام.
- التبول المستمر أو الشّعور بالرغبة في التبول.
- خسارة غير عادية في الوزن بشكل سريع جدًا.

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