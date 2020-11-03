كورونا يثير مخاوف الناخبين في الانتخابات الأمريكية

أدلى ما يقارب 100 مليون أمريكي بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، خلال مرحلة التصويت المبكر، أما الباقون فينتخبون، اليوم الثلاثاء، في سباق محموم بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.وفيما تثار مخاوف بشأن طوابير المصوتين، يقلل الخبير الصحي الأمريكي، تيموتي ليرد، من شأن "المخاطر"، قائلا إن المطلوب من الناخبين هو أن يراعوا مبدأ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، على غرار ما يفعلون في أماكن أخرى.وتوجه ملايين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، وسط مخاوف من أن يؤدي الاصطفاف في طوابير إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وحث الخبير المصوتين على ترك مسافة فاصلة بينهم من 1.8 متر، كما حذر من المجيء إلى مركز الاقتراع دون ارتداء الكمامة.أما في حال جاء الناخب إلى مركز الاقتراع ووجد طابورا طويلا أمامه، فيما لا يلزم البعض بارتداء الكمامة، فالمطلوب، حسب الخبير، هو المغادرة ثم العودة في وقت لاحق لأجل التصويت.ولا يوصي الخبير بارتداء القفازات لأنها لا تفيد في الوقاية من كورونا، إلا في حالة موظفي الصحة، والأكثر من ذلك، هذا دون الحديث عن صعوبة تعقيمها.وأضاف أنه عندما يقوم الشخص الذي يرتدي القفازات بإزالتها، فإنه يصبح معرضا بشكل كبير لأن تنتقل إليه عدوى كورونا التي تسبب مرض "كوفيد 19".وعند ملامسة قلم التصويت، يوصي الخبير بتعقيم اليدين، لكن المرض لا ينتقل عبر الأسطح فقط، حسب قوله، لأن تطاير الرذاذ عند التنفس هو الذي يشكل مصدر العدوى الأكبر بين الناس.