«بالتيمور» تشهد إقبالا ملحوظًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو)

شهدت بالتيمور أكبر مدن ولاية ميريلاند الأمريكية، إقبالا ملحوظا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.وقال نيت موك، أحد أعضاء فريق طهاة لاستطلاعات الرأي، خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الفريق يقدم وجبات طازجة للمجتمع اليوم.‏وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 50 ولاية في أمريكا ضمنها العاصمة واشنطن.وقبل يوم الانتخابات، أدلى حوالى 100 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر، في رقم قياسي، إما شخصيًا أو عبر البريد.