تونس تتسلم مساعدات طبية فرنسية لمواجهة كورونا

تسلمت تونس، مساء الثلاثاء، بمقر وزارة الصحة، شحنة مساعدات طبية من فرنسا تشمل مستلزمات حماية وتجهيزات تنفس ومراقبة ضغط الدم ودقات القلب ونسبة الأكسجين في الجسم، خصصتها وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية لصالح أطقم الصحة المدنية والعسكرية العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.وشدد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي في تصريح إعلامي على أن الوزارة تعمل على تطوير كل سبل التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، بهدف التعاون لمواجهة جائحة كورونا، التي تشهد ارتفاعًا في نسق العدوى وعدد الوفيات.وأوضح أن هذه المساعدات ستضاف لمخزون وزارة الصحة في مستوى معدات الحماية الفردية وستوزع حسب الجدول الذي تم وضعه سابقًا على كل المؤسسات الاستشفائية حسب المقاييس المعتمدة.يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في بيان اليوم، تسجيل 25 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1483 حالة، فيما سجلت 1220 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 63 ألفًا و126 مصابًا.