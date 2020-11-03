4833 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، تسجيل 4833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 86 ألفا و576 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية أنه تم إجراء 20 ألفا و887 فحصًا مخبريًا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن مليونا و934 ألفا و688 فحصا، إضافة إلى تسجيل 54 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 967 حالة.