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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بكلمات مؤثرة.. الكينج محمد منير يودع صديقه هاني ثابت

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:25 م
محمد منير
محمد منير
أمير محمد خالد
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ودّع الكينج محمد منير، صديقه رجل الأعمال هاني ثابت، صاحب شركة سونار للإنتاج الغنائي والموسيقي.

وكتب الكينج محمد منير، عبر صفحاته على مواقع التواصل فيسبوك وتويتر، كلمات لرثاء صديقه، حيث قال: في كنيسة قصر الدوبارة بجاردن سيتي سأودع صديق العمر وشقيقي هاني ألبير ثابت إلى مثواه الأخير".

وأضاف: "هل تعرف يا هاني كيف سأفقدك، سأظل حتى لقائنا أتذكرك وأذكرك بيننا عمر جميل وقدمنا معا أغاني خالدة لمصرنا التي نعشقها".

وكان هاني ثابت أنتج للنجم محمد منير ٦ ألبومات "علموني عنيكي 1977، بنتولد 1978، شبابيك 1981، اتكلمي 1983، بريء 1986، وسط الدايرة 1987".
بكلمات مؤثرة.. الكينج محمد منير يودع صديقه هاني ثابت
بكلمات مؤثرة.. الكينج محمد منير يودع صديقه هاني ثابت
بكلمات مؤثرة.. الكينج محمد منير يودع صديقه هاني ثابت
بكلمات مؤثرة.. الكينج محمد منير يودع صديقه هاني ثابت

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