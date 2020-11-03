بكلمات مؤثرة.. الكينج محمد منير يودع صديقه هاني ثابت
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:25 م
أمير محمد خالدطباعة
ودّع الكينج محمد منير، صديقه رجل الأعمال هاني ثابت، صاحب شركة سونار للإنتاج الغنائي والموسيقي.
وكتب الكينج محمد منير، عبر صفحاته على مواقع التواصل فيسبوك وتويتر، كلمات لرثاء صديقه، حيث قال: في كنيسة قصر الدوبارة بجاردن سيتي سأودع صديق العمر وشقيقي هاني ألبير ثابت إلى مثواه الأخير".
وأضاف: "هل تعرف يا هاني كيف سأفقدك، سأظل حتى لقائنا أتذكرك وأذكرك بيننا عمر جميل وقدمنا معا أغاني خالدة لمصرنا التي نعشقها".
وكان هاني ثابت أنتج للنجم محمد منير ٦ ألبومات "علموني عنيكي 1977، بنتولد 1978، شبابيك 1981، اتكلمي 1983، بريء 1986، وسط الدايرة 1987".
وكتب الكينج محمد منير، عبر صفحاته على مواقع التواصل فيسبوك وتويتر، كلمات لرثاء صديقه، حيث قال: في كنيسة قصر الدوبارة بجاردن سيتي سأودع صديق العمر وشقيقي هاني ألبير ثابت إلى مثواه الأخير".
وأضاف: "هل تعرف يا هاني كيف سأفقدك، سأظل حتى لقائنا أتذكرك وأذكرك بيننا عمر جميل وقدمنا معا أغاني خالدة لمصرنا التي نعشقها".
وكان هاني ثابت أنتج للنجم محمد منير ٦ ألبومات "علموني عنيكي 1977، بنتولد 1978، شبابيك 1981، اتكلمي 1983، بريء 1986، وسط الدايرة 1987".
بكلمات مؤثرة.. الكينج محمد منير يودع صديقه هاني ثابت
بكلمات مؤثرة.. الكينج محمد منير يودع صديقه هاني ثابت
بكلمات مؤثرة.. الكينج محمد منير يودع صديقه هاني ثابت
بكلمات مؤثرة.. الكينج محمد منير يودع صديقه هاني ثابت