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مصر

لجنة خبراء سد النهضة تنهى اجتماعها وتبحث منهجية التفاوض

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:16 م
سد النهضة
سد النهضة
وائل القمحاوى
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أنهت لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث (مصر- السودان - إثيوبيا) اليوم، اجتماعاتها التي استمرت على مدار يومين بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة المقبلة ومناقشة المقترحات المقدمة في هذا الشأن.

واتفقت الدول الثلاث على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع وزراء الري من الدول الثلاث والمقرر عقده غدًا 4 نوفمبر.

وأكدت مصر تمسكها بأهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمّن مصالحها المائية.

وتتركز الخلافات بين الدول الثلاث  حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة في  فترات الجفاف، والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد السنوي لنهر النيل، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، خاصة  فى ظل عدم  التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ونهائي حول الملء والتشغيل للسد.

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