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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:41 م
عيد الحب
عيد الحب
شيماء حسين
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يحتفل المصريون بعيد الحب في 4 نوفمبر من كل عام، الذي بدأ الاحتفال به منذ 32 عاما على يد الصحفي مصطفى أمين أحد رواد الصحافة المصرية ومؤسس جريدة أخبار اليوم، حتى يدعوا المصريين إلى الحب والتسامح والسلام النفسي.

وفي هذا التقرير التالي يستعرض «الدستور» موعد عيد الحب 2020 المصري والعالمي وكيفية الاحتفال به واختيار الهدايا التذكارية المعبرة عن مشاعر الإخوة والحب لجميع طوائف المجتمع.

موعد عيد الحب 2020

يحتفل المصريين غدا الأربعاء الموافق 4 نوفمبر، بعيد الحب المصري الذي دعى إليه الكاتب الصحفي  مصطفى أمين أحد مؤسسي جريدة أخبار اليوم، بسبب أنه رأى نعش يحمله رجلين فقط في جنازة بمنكقة لسيدة زينب بالقاهرةوذلك مخالف للعادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع المصري، فأراد أن يدعوا  المصريين إلى التسامح والحب والترابط والسلام النفسي حيث يتبادل فيه المصريين باقات الورد والهدايا بنفس راضية لتأكيد المحبة بينهم في هذا اليوم توثيق لجنازة هذا الرجل.

عيد الحب العالمي Valentine


يوافق الاحتفال بعيد الحب العالمي Valentine يوم 14 فبراير من كل عام تخليدا لذكرى إعدام القديس "فالنتين" في القرن الثالث الميلادي، الذي اعترض على قرار الإمبراطور كلايديس الثاني بعدم زواج الجنود حتى لا يشغلهم الحب والزواج  عن حروب الدولة الرومانية وتكوين الإمبراطورية الرومانية اعتقدت منه أن الجندي المتزوج ليس بالكفاءة المطلوبة لخوض الحروب فعلم الامبراطور رفضه القرار فصمم على إعدامه أمام الجميع في ميدان عام ليكون عبرة للمعارضين فأصبح رمزا من رموز الحب على مدار القرون الماضية واختاروا باقة الورد الحمراء تعبيرا عن رأيه بنشر الحب والمودة والرحمة بين الناس.

كيفية الاحتفال بعيد الحب 


قبل معرفة موعد عيد الحب 2020 سواء المصري أو العالمي يحب أن يدرك الجميع أن أبرز أهداف عيد الحب هو نشر السلام النفسي ومشاعر الحب والتراحم بين الناس وليس المرتبطين فقط بل جميع أفراد الأسرة وأفراد العمل الواحد وأفراد المجتمع الواحد وأفراد الوطن الواحد حيث يتهادى الجميع باقات الورد الحمراء والهدايا التذكارية التي تعبر عن مشاعرهم اتجاه بعضهم لبعض بأسلوب يدل على المشاعر الفياضة بين الجميع.

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