توزيع 3 آلاف كرتونة بأسعار مخفضة ووصول 54 فيزا تكافل وكرامة بالفيوم

تابع مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إبشواي، أعمال المدينة والقرى وهى وصول عدد 3000 كرتونة مواد غذائية مدعمة من القوات المسلحة، وتم توجيهها إلى الوحدة المحلية بشكشوك، واستمرار متابعة المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة ووصول عدد 51 فيزا تكافل وعدد 3 فيزا كرامة (من التظلمات) بوحدة الشئون الاجتماعية بالنصارية.وتابع أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقرى ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية ونقاط التجميع، بالإضافة إلى استكمال أعمال رفع التراكمات السابقة بطريق سنرو البحرية ورفع أكثر من 70 طن أتربة ومخلفات تاريخية، بالإضافة إلى رفع حوالي 300 طن قمامة ومخلفات يومية من المدينة والقرى، ونظافة وتمهيد وتسوية منطقة خلف كنيسة إبشواي ورفع التراكمات والأتربة، وكذلك ري الأشجار المزروعة حديثة والاهتمام بها منعا لتلفها.