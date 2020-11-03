مسابقة ملكة الأناقة تتلقى طلبات المتنافسات لموسم 2021
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:35 م
مارسيل نظميطباعة
بدأت مسابقة ملكة جمال الأناقة مصر miss elegant Egypt في تلقي طلبات الاشتراك بالمسابقة للموسم السادس 2021، حيث أكد محمود نجاح، مؤسس المسابقة، أن هناك شروطا جديدة للترشح تختلف عن المواسم السابقة، وأبرزها ألا يقل طول المتسابقة عن 165 سم وأن يكون الوزن مناسبًا مع الطول وفقًا للمعايير الدولية.
ويتراوح سن المشاركات من 17 لـ27 سنة فقط، كما يجب أن تكون المتسابقة حاصلة على مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية، ولديها مشروع تسعى لتنفيذه يفيد الترويج لمصر والسياحة الداخلية، ولديها كذلك مشروع تسعي لتنفيذه لخدمة الوطن مثل الأعمال الخيرية.
تتضمن الشروط أيضًا حسن المظهر واللباقة وإجادة التحدث، وأن تكون نشطة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وغير متزوجة وتجيد اللغة الإنجليزية، ويمكن لمن يرغبن في الاشتراك وتتوافر فيهن الشروط املاء استمارة التقديم من خلال رسائل صفحة المسابقة على فيسبوك، علما بأن آخر ميعاد للتقديم هو أول ديسمبر المقبل.
يشار إلى أن الحفل الختامي لتتويج ملكة الأناقة سيعقد في مارس المقبل، ولأن ملكة الأناقة دائما تبحث عن الاختلاف حتى في الأماكن التي تقدم بها الحفل الختامي، فمن المقرر أن يعقد الحفل في مكان جديد يستضيف "ملكة الأناقة".
ويتراوح سن المشاركات من 17 لـ27 سنة فقط، كما يجب أن تكون المتسابقة حاصلة على مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية، ولديها مشروع تسعى لتنفيذه يفيد الترويج لمصر والسياحة الداخلية، ولديها كذلك مشروع تسعي لتنفيذه لخدمة الوطن مثل الأعمال الخيرية.
تتضمن الشروط أيضًا حسن المظهر واللباقة وإجادة التحدث، وأن تكون نشطة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وغير متزوجة وتجيد اللغة الإنجليزية، ويمكن لمن يرغبن في الاشتراك وتتوافر فيهن الشروط املاء استمارة التقديم من خلال رسائل صفحة المسابقة على فيسبوك، علما بأن آخر ميعاد للتقديم هو أول ديسمبر المقبل.
يشار إلى أن الحفل الختامي لتتويج ملكة الأناقة سيعقد في مارس المقبل، ولأن ملكة الأناقة دائما تبحث عن الاختلاف حتى في الأماكن التي تقدم بها الحفل الختامي، فمن المقرر أن يعقد الحفل في مكان جديد يستضيف "ملكة الأناقة".