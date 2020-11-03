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مسابقة ملكة الأناقة تتلقى طلبات المتنافسات لموسم 2021

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:35 م
مسابقة ملكة الأناقة
مسابقة ملكة الأناقة
مارسيل نظمي
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بدأت مسابقة ملكة جمال الأناقة مصر miss elegant Egypt في تلقي طلبات الاشتراك بالمسابقة للموسم السادس 2021، حيث أكد محمود نجاح، مؤسس المسابقة، أن هناك شروطا جديدة للترشح تختلف عن المواسم السابقة، وأبرزها ألا يقل طول المتسابقة عن 165 سم وأن يكون الوزن مناسبًا مع الطول وفقًا للمعايير الدولية.

ويتراوح سن المشاركات من 17 لـ27 سنة فقط، كما يجب أن تكون المتسابقة حاصلة على مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية، ولديها مشروع تسعى لتنفيذه يفيد الترويج لمصر والسياحة الداخلية، ولديها كذلك مشروع تسعي لتنفيذه لخدمة الوطن مثل الأعمال الخيرية.

تتضمن الشروط أيضًا حسن المظهر واللباقة وإجادة التحدث، وأن تكون نشطة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وغير متزوجة وتجيد اللغة الإنجليزية، ويمكن لمن يرغبن في الاشتراك وتتوافر فيهن الشروط املاء استمارة التقديم من خلال رسائل صفحة المسابقة على فيسبوك، علما بأن آخر ميعاد للتقديم هو أول ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن الحفل الختامي لتتويج ملكة الأناقة سيعقد في مارس المقبل، ولأن ملكة الأناقة دائما تبحث عن الاختلاف حتى في الأماكن التي تقدم بها الحفل الختامي، فمن المقرر أن يعقد الحفل في مكان جديد يستضيف "ملكة الأناقة".

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