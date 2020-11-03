«اللي بيصير ببيروت»: حلقة ثانية من «نمرة اتنين» على شاهد VIP





وأكّد محسن أن هذا النوع من الأعمال سيغيّر طريقة تفكير صناع الأفلام في العالم العربي لتُصبح أكثر مرونة، وبالتالي ستُعوّد المشاهد على الانفتاح على التجارب الجديدة.



وعن إخراج هذا النوع من قصص الحب والعلاقات العاطفية، قال محسن: "القصة وتفاصيلها هي دائمًا البطلة في أعمالي، والإخلاص للسيناريو هو ما يصنع هوية العمل كي لا يتشابه مع غيره من الأعمال، وفي قصص الحب نُركّز دائمًا على مشاعر الشخصيات.. وعلى المشاهد أن يتورّط في نفس ورطة الممثل، ويشعر بمثل مشاعره وارتباكه".



من جهتها، قالت الكاتبة مريم نعوم: "الاشتراك في مشروع فيه عدد كبير من الكتّاب والمخرجين مغامرة جديدة ولطيفة، فهي بمثابة كتابة أفلام متوسطة الطول وسط مجموعة كبيرة من المبدعين، ضمن تركيبة مختلفة ووسط الشكل التقليدي للمسلسلات".



وأكدت أن مجتمعنا وتفاصيله هما مصدر الإلهام الأول في كتاباتها عامة، وفي "نمرة اتنين" خاصة، وأضافت: "شاركت بثلاث قصص في هذا المشروع، ولكل منها خصوصيتها: قصّتان مبنيتان على أفكار مصمّم المشروع، وقصة من تأليفي، والجامع المشترك في هذه القصص أنها تتمحور حول العلاقات بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، في الوقت الحاضر".



وتُعرض حلقة "اللي بيصير ببيروت" من مسلسل "نمرة اتنين" حصريًا على "شاهِد VIP" يوم الخميس 5 نوفمبر الحالي.

تواصل "شاهد VIP" حصريًا عرض الدراما الاجتماعية المشوّقة "نمرة اتنين"، بحلقاتها المنفصلة، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي تحمل ثاني الحلقات عنوان "اللي بيصير ببيروت"، وهي من بطولة نيللي كريم، وعادل كرم، سيناريو وحوار مريم نعوم، إخراج تامر محسن.وتدور أحداث هذه الحلقة حول شخصية راوية، التي تتواجد في بيروت لحضور حفل تكريمي لها، وبعد أن تتأخر عن موعد رحلة العودة لأسباب قاهرة، تجلس راوية في بهو الفندق بانتظار اقتراب موعد الرحلة القادمة، وعلى أحد تطبيقات المواعدة على الهاتف، تجد نفسها وللمرّة الأولى تخوض مغامرة لم تحسب لها حسابًا.وأعرب المخرج تامر محسن عن سعادته واهتمامه بالتعاون مع "شاهِد VIP"، وقال: "المشاهد العربي تعوّد بشكل أو بآخر على نوع واحد من الأعمال، ربما 30 أو 60 حلقة متصلة، لكننا لمسنا حماسته لهذا النوع من الحلقات المنفصلة، وكأنها فيلم متوسط الطول بنجوم مختلفين، وهو يستحق أفكار غريبة ومدهشة".