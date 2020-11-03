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الثقافة

جواز سفر ألبير قصيري وثيقة لعوالم الكاتب الفرانكفوني

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:43 م
جواز سفر ألبير قصيري
جواز سفر ألبير قصيري
إيمان عادل
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تمر اليوم ذكرى ميلاد الكاتب المصري الفرانكفوني ألبير قصيري، وفي هذه المناسبة ننشر صورة جواز سفره تلك الوثيقة التي أتاحت له السفر إلى عوالم كثيرة، أبرزها محطتين هما الأهم في مشواره الأدبي القاهرة باريس.

الرحلة الأولى
أتاحت وثيقة السفر لألبير قصيري أن يختار سبيل الخروج والهجرة الطويلة من القاهرة إلى فرنسا، وهو ابن العائلة الميسورة قرر التخفف من كافة التزامات العمل والزواج، كان أكثر تحديدًا تجاه مصيره، اعتبر الكتابة عمل ومهنة، ولم تكن كل تنظيراته عن الكسل حقيقية، بعكس الرائج عنه، فقد كان عاملًا دؤوبًا، لكن في مجاله ككاتب.

قال في أحد حواراته إن كل الأحاديث الخاصة عن الكسل التي تروج عنه بعيدة عن سياقها فالفرد الميسور ليس بحاجة للاستمرار في عمل ليراكم أموالًا، ويترك الحياة بتجاربها ومغامراتها والمشاريع الفردية الملهمة، لذلك كانت محطته لفرنسا، هي بداية مشروع من العمل والتثقيف والتداخل مع تجارب فكرية وفلسفية وإنسانية ثرية، انخرط في صداقة مع ألبير كامو وسارتر الكاتبين المغامرين في فلسفاتهم الوجودية وكثرت علاقاته النسائية المادة الثرية لإشعال كتابة طازجة، كان السفر إلى فرنسا سفرًا إلى اللغة التي اختار أن يكتب بها بديلًا عن العربية وانخراطًا في الثقافة الفرانكفونية المعروفة بوجوهها ثلاثية الأبعاد، الفن والفلسفة والأدب.

تذكرة عودة "مؤقتة" للقاهرة
لم تنقطع رحلات ألبير قصيري عن القاهرة فقد كان مرتبطا "غير ملتزم" بموعد لزيارة عائلته ذات الأصول الصعيدية، كان مع كل تحليقة من باريس للقاهرة يحمل معه صخب الأفكار الباريسية وهيئة كاتب بمعطف طويل، هذه الأفكار كانت تتفاعل مع تجارب جديدة ومشاهدات يطالعها في القاهرة، تعيد دهشته بأصوات القاهرة وضجيجها البلدين وحكايات أهلها الشحاذين والنبلاء، والصراع اليومي بين القيم الإنسانية وهدرها، والجرائم التي تحدث بحصيلة عالية، وجسد أنثوي مسيج لا يسمح له بمغامرات تشبه مغامراته الباريسية.

أصوات القاهرة في فندق لا لويزيان
في العودة من القاهرة لباريس تصل حكايات لا نهائية عن القاهرة مع ألبير قصيري إلى غرفة رقم 58 في فندق لا لويزيان بشارع السين بحى سان جيرمان دو بريه، الغرفة التي اختارها للسكن، لعقود طويلة بديلَا عن فكرة البيوت، عاشت في الغرفة معه شخصيات العوالم والشحاذين والقتلة والهائمين على إيقاع تساقط الثلوج مع هدوء نهر السين.

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