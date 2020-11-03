خبراء اقتصاد ينصحون بفرض إغلاق فى السويد لمواجهة كورونا

أوصى مجموعة من خبراء الاقتصاد بالسويد بضرورة فرض إغلاق وطني مرة أخرى في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.وذكر خبراء الاقتصاد ومن بينهم فيليب باشيتا من جامعة لوزان وريتشارد بولدوين من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، في رسالة مفتوحة أنه يبدو أن هناك "سوء فهم منتشرا" بشأن الجوانب الاقتصادية للأزمة.وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة السويدية تعتمد في الوقت الحالي على إجراءات التباعد الاجتماعي التي تستهدف السيطرة على المرض دون إرغام الأعمال التجارية على الإغلاق، في الوقت الذي تفرض فيه دول مجاورة لها في أوروبا إجراءات غلق جزئية.وأوضح الخبراء أنه في حين أن الإغلاق سوف يعرقل النشاط الاقتصادي، فإن "ارتفاع المخاطر الصحية وما يترتب عليها من خوف وذعر سوف يمنع الأفراد والشركات من ممارسة الأنشطة الاقتصادية بأي حال من الأحوال".وكان رئيس وزراء السويد ستيفن لوفين قد حذر في وقت سابق اليوم الثلاثاء، من أن وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد "خطير للغاية".وقال لوفين في مؤتمر صحفي: "نرى أن الوضع يسير في الاتجاه الخطأ، فالوضع خطير للغاية".وأضاف أن المزيد من المرضى يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بسبب إصابتهم بأعراض حادة لمرض كوفيد 19، ورجح أن ترتفع الوفيات الناجمة عن المرض.وذكرت وزيرة الصحة والشئون الاجتماعية في السويد لينا هالنجرين أن مرضى كورونا يمثلون واحدا من كل خمسة أشخاص يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة في البلاد.وقررت السويد اليوم، ألا يزيد عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع سويا في المطاعم والمقاهي عن ثمانية أشخاص كحد أقصى، في إطار جهودها للحد من انتشار المرض.وذكر يوهان كارلسون رئيس هيئة الصحة العامة في السويد: "أمامنا شتاء طويل وقاسٍ، ومن الضروري أن نفعل ما بوسعنا للحيلولة دون تفشي العدوى".وبلغ عدد المصابين بالفيروس في السويد زهاء 134500 شخص، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات جراء المرض 5969 شخصا، ويبلغ عدد سكان السويد نحو 3. 10 مليون نسمة.