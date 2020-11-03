رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبراء اقتصاد ينصحون بفرض إغلاق فى السويد لمواجهة كورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:18 م
كورونا في السويد
كورونا في السويد
وكالات
طباعة
أوصى مجموعة من خبراء الاقتصاد بالسويد بضرورة فرض إغلاق وطني مرة أخرى في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر خبراء الاقتصاد ومن بينهم فيليب باشيتا من جامعة لوزان وريتشارد بولدوين من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، في رسالة مفتوحة أنه يبدو أن هناك "سوء فهم منتشرا" بشأن الجوانب الاقتصادية للأزمة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة السويدية تعتمد في الوقت الحالي على إجراءات التباعد الاجتماعي التي تستهدف السيطرة على المرض دون إرغام الأعمال التجارية على الإغلاق، في الوقت الذي تفرض فيه دول مجاورة لها في أوروبا إجراءات غلق جزئية.

وأوضح الخبراء أنه في حين أن الإغلاق سوف يعرقل النشاط الاقتصادي، فإن "ارتفاع المخاطر الصحية وما يترتب عليها من خوف وذعر سوف يمنع الأفراد والشركات من ممارسة الأنشطة الاقتصادية بأي حال من الأحوال".

وكان رئيس وزراء السويد ستيفن لوفين قد حذر في وقت سابق اليوم الثلاثاء، من أن وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد "خطير للغاية".

وقال لوفين في مؤتمر صحفي: "نرى أن الوضع يسير في الاتجاه الخطأ، فالوضع خطير للغاية".

وأضاف أن المزيد من المرضى يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بسبب إصابتهم بأعراض حادة لمرض كوفيد 19، ورجح أن ترتفع الوفيات الناجمة عن المرض.

وذكرت وزيرة الصحة والشئون الاجتماعية في السويد لينا هالنجرين أن مرضى كورونا يمثلون واحدا من كل خمسة أشخاص يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة في البلاد.

وقررت السويد اليوم، ألا يزيد عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع سويا في المطاعم والمقاهي عن ثمانية أشخاص كحد أقصى، في إطار جهودها للحد من انتشار المرض.

وذكر يوهان كارلسون رئيس هيئة الصحة العامة في السويد: "أمامنا شتاء طويل وقاسٍ، ومن الضروري أن نفعل ما بوسعنا للحيلولة دون تفشي العدوى".

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في السويد زهاء 134500 شخص، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات جراء المرض 5969 شخصا، ويبلغ عدد سكان السويد نحو 3. 10 مليون نسمة.

موضوعات متعلقة

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

أول تعليق من درة عن كونها «ضرة» بعد زواجها

حقيقة منع علاء وجمال مبارك من التصرف فى أموالهما السائلة والعقارية

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

الصور

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

image description

جامعة أسيوط توفر علاجا مجانيا لـ27 طالبا من المصابين بفيروس C

image description

«حياة كريمة» تستهدف 60 قرية في أسيوط.. و139 مليونًا لإنشاء 37 مدرسة

image description

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

حقيقة غلق المدارس منتصف الشهر الجاري

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

أول مسجد رسمي في أثينا يفتح أبوابه أمام المصلين

إنقاذ 120 حوتًا طيارًا بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

موعد إجازة نصف العام 2020

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

جواز سفر ألبير قصيري وثيقة لعوالم الكاتب الفرانكفوني

«أجيال من فن التصوير السينمائي» بسينما الهناجر

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (8)

«الحضرة» تُنشد في قصر الأمير طاز