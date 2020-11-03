مفاوضون أوروبيون وبريطانيون يجرون محاثات لتنظيم مرحلة ما بعد بريكست

يجري المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون محادثات مباشرة حاسمة في بروكسل سعيا للتوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات في مرحلة ما بعد بريكست، حسبما أعلن مسئولون الثلاثاء، في غياب أي مؤشر إلى تحقيق اختراق.ونفى متحدث باسم المفوضية الأوروبية تقارير في بعض الصحف البريطانية ذكرت أن الجانبين توصلا لتسوية حول المسألة الشائكة المتعلقة بطلب للاتحاد الأوروبي بمواصلة الصيد في مياه المملكة المتحدة.وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال فيري للصحفيينه "لم نتوصل لحل بعد بشأن صيد الأسماك".وأضاف أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، ونظيره البريطاني ديفيد فورستر، يجريان محادثات في بروكسل مع فريقيهما.ولم يتبق أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوى بضعة أيام للتوصل لاتفاقية حول العلاقات المستقبلية على صعيد التجارة والأمن والطاقة، إذا ما أرادا المصادقة عليها وتطبيقها قبل الأول من يناير، عندما ينتهي العمل بترتيبات انتقالية لمرحلة ما بعد بريكست.وتسبب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بتراجع ثقة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير في سبتمبر، عبر مشروع قانون ينتهك أقساما من معاهدة الانفصال المعروفة باتفاقية الانسحاب، التي تم التوصل إليها العام الماضي.ومشروع القانون، الذي لا يزال قيد الدرس أمام برلمان المملكة المتحدة، يهدف إلى تجاوز جزء من اتفاقية الانسحاب يتعلق بالتجارة بين أيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.وتمنح المعاهدة لأيرلندا الشمالية وضعا خاصا يبقيها ضمن فلك السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسلع.. والهدف من ذلك الحفاظ على السلام في جزيرة أيرلندا بتجنب إقامة حدود بين الشمال والجنوب.وباشر الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، إجراءات قانونية بحق بريطانيا على خلفية مشروع القانون.وقال فيري: "حتى الآن، لم يحصل الاتحاد الأوروبي على رد من المملكة المتحدة" رغم انقضاء مهلة في نهاية أكتوبر للرد على شكوى رسمية تطالب بتوضيحات.وفي لندن، قال المتحدث باسم جونسون: "لسنا بصدد التشكيك بما أعلنه المتحدث باسم المفوضية".وأضاف أن بريطانيا "ملتزمة" بمعالجة الخلاف من خلال لجنة مشتركة مهمتها البت في تفاصيل اتفاق الانسحاب، وقال: "هذه أولويتنا القصوى".وفي حال التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حول العلاقات في مرحلة ما بعد بريكست، تبرز احتمالات أن يصبح مشروع القانون البريطاني المثير للجدل غير ضروري وأن تتخلى عنه حكومة جونسون.وما زالت هناك ثلاثة موضوعات إشكالية: وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك، والضمانات المطلوبة من لندن فيما يتعلق بالمنافسة، وطريقة تسوية النزاعات في إطار الاتفاق.ورفض اقتراحا بريطانيا حول جعل ملكية الثروة السمكية رهن "البقاء في المنطقة" القائم على المدة التي تمضيها الأسماك في المياه الإقليمية لدولة ما، معتبرا أن ذلك "لا يمكن أن يكون أساسا للحل".