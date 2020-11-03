توقعات البيت الأبيض: فوز ساحق لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية

أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكناني، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بأن يحقق الرئيس دونالد ترامب فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.وقالت ماكناني إن الحملة الانتخابية للرئيس ترامب تتوقع تحقيق فوز ساحق تحت أي ظرف، وذلك حسبما أوردت قناة "إيه بي سي" الأمريكية.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الموافق 3 نوفمبر، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.