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رئيس التحرير التنفيذي
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ألمانيا: معهد روبرت كوخ يحذر من استنفاد قدرات إجراء اختبارات كورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:11 م
معهد روبرت كوخ
معهد روبرت كوخ
وكالات
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حذر معهد روبرت كوخ من استنفاد قدرات إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بسبب ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة.

وقال لارس شاده، نائب رئيس المعهد، في برلين، اليوم الثلاثاء، إنه كلما ارتفعت أعداد الإصابات ازدادت صعوبة اختبار الكشف بالنسبة لكل الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض.

وأضاف شاده أن تطور الحال على هذا الوضع سيجعل من الضروري لاحقا إجراء أكثر من ثلاثة ملايين اختبار أسبوعيا، لكنه رأى أن هذا ليس ضروريا ولا مطلوبا، وقال إن المعهد عدل لهذا السبب من توصياته إلى الأطباء بخصوص معايير الاختبار.

واستطرد شاده أن هذه المعايير تتمثل في عوامل مثل ظهور الأعراض والانتماء إلى شريحة معرضة للخطر واحتمال التعرض لفيروس كورونا.

وعن وضع الجائحة، قال شاده: "لا نزال في وسط السباق"، وناشد المواطنين الالتزام بقواعد السلوك، وحذر من أنه إذا استمرت الزيادة في أعداد الإصابات الجديدة بمثل هذه السرعة التي كانت عليها مؤخرا، فإنها ستتضاعف في غضون عشرة أيام، وسيصل معدل الإصابات إلى 400 ألف حالة يوميا حتى عيد الميلاد.

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