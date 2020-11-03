طلبيات المصانع الأمريكية ترتفع بقوة في سبتمبر

زادت الطلبيات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع بقوة في سبتمبر، لكن تباطؤا متوقعا للإنفاق الاستهلاكي حال دون تحقق المزيد من الارتفاع، وذلك في ظل نضوب الأموال الحكومية المقدمة للشركات والعاملين المتضررين من جائحة كوفيد-19.وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن طلبيات المصانع ارتفعت 1.1 بالمئة بعد زيادة 0.6 بالمئة في أغسطس.وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة واحد بالمئة في سبتمبر.