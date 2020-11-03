وزير الآثار يبحث خطة نقل القطع الآثرية للمتحف الكبير

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعين مطولين مع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير وبعض قيادات المتحف والشركة المنفذة لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمتحف.وخلال الاجتماع الأول ناقش الدكتور خالد العناني مع قيادات المتحف آخر مستجدات الأعمال بالمتحف وخطة سير العمل ونقل القطع الأثرية خلال الفترة المقبلة تمهيدا للافتتاح عام ٢٠٢١، مؤكدا على ضرورة الالتزام بإنهاء كافة الأعمال في المواعيد المحددة لها سلفا، وعرض القطع الأثرية بما يعمل على إثراء العرض المتحفي وجذب مختلف فئات الجمهور.وفي السياق، اجتمع «العناني» مع ممثلي شركة «ICT» الشركة المعتمدة لتنفيذ أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمتحف، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالموقع الإلكتروني للمتحف.وتم استعراض آخر ما توصلت إليه التصميات النهائية، والمحتوى العلمي للقطع الأثرية به، والزيارات الافتراضية وأنظمة التأمين الخاصة بقاعات العرض المتحفي، وأنظمة حجز تذاكر الزيارة للمتحف.ووجه وزير السياحة والآثار بسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لعمل هذه الأنظمة، استعدادًا للافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير عام ٢٠٢١، كما وجه بإجراء بعض التعديلات على المحتوى الخاص بالزيارات الافتراضية.