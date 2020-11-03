رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الآثار يبحث خطة نقل القطع الآثرية للمتحف الكبير

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:13 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
مها صلاح
طباعة
عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعين مطولين مع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير وبعض قيادات المتحف والشركة المنفذة لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمتحف.

وخلال الاجتماع الأول ناقش الدكتور خالد العناني مع قيادات المتحف آخر مستجدات الأعمال بالمتحف وخطة سير العمل ونقل القطع الأثرية خلال الفترة المقبلة تمهيدا للافتتاح عام ٢٠٢١، مؤكدا على ضرورة الالتزام بإنهاء كافة الأعمال في المواعيد المحددة لها سلفا، وعرض القطع الأثرية بما يعمل على إثراء العرض المتحفي وجذب مختلف فئات الجمهور.

وفي السياق، اجتمع «العناني» مع ممثلي شركة «ICT» الشركة المعتمدة لتنفيذ أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمتحف، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالموقع الإلكتروني للمتحف.

وتم استعراض آخر ما توصلت إليه التصميات النهائية، والمحتوى العلمي للقطع الأثرية به، والزيارات الافتراضية وأنظمة التأمين الخاصة بقاعات العرض المتحفي، وأنظمة حجز تذاكر الزيارة للمتحف.

ووجه وزير السياحة والآثار بسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لعمل هذه الأنظمة، استعدادًا للافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير عام ٢٠٢١، كما وجه بإجراء بعض التعديلات على المحتوى الخاص بالزيارات الافتراضية.
وزير الآثار يبحث خطة نقل القطع الآثرية للمتحف الكبير
وزير الآثار يبحث خطة نقل القطع الآثرية للمتحف الكبير
وزير الآثار يبحث خطة نقل القطع الآثرية للمتحف الكبير
وزير الآثار يبحث خطة نقل القطع الآثرية للمتحف الكبير

موضوعات متعلقة

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020

حيثيات حكم الحبس للاعب الأهلي في دهس مسن بمدينة نصر

الصور

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

image description

جامعة أسيوط توفر علاجا مجانيا لـ27 طالبا من المصابين بفيروس C

image description

«حياة كريمة» تستهدف 60 قرية في أسيوط.. و139 مليونًا لإنشاء 37 مدرسة

image description

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

إنقاذ 120 حوتًا طيارًا بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

موعد إجازة نصف العام 2020

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (8)

سيرة الرسول وعروسة المولد وروائع الخط العربى فى ورشة «ولد الهدى»

في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة رجل الانتقام «توماس كيد»

«في ذكرى ميلاده».. لماذا قال ألبير قصيري: نجيب محفوظ «يزعجني»؟