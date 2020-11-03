رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة السويد تحذر من خطورة الوضع بشأن كورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:02 م
ستيفن لوفين
ستيفن لوفين
وكالات
طباعة
حذر رئيس وزراء السويد ستيفن لوفين، الثلاثاء، من أن وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد "خطير للغاية".

وقال لوفين، في مؤتمر صحفي: "نرى أن الوضع يسير في الاتجاه الخطأ، فالوضع خطير للغاية".

وأضاف أن المزيد من المرضى يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بسبب إصابتهم بأعراض حادة لمرض كوفيد 19، ورجح أن ترتفع الوفيات الناجمة عن المرض.

وذكرت وزيرة الصحة والشئون الاجتماعية في السويد، لينا هالنجرين: إن مرضى كورونا يمثلون واحدا من كل خمسة أشخاص يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة في البلاد.

وقررت السويد، اليوم الثلاثاء، ألا يزيد عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع سويا في المطاعم والمقاهي عن ثمانية أشخاص كحد أقصى، في إطار جهودها للحد من انتشار المرض.

وذكر يوهان كارلسون، رئيس هيئة الصحة العامة في السويد: "أمامنا شتاء طويل وقاس، ومن الضروري أن نفعل ما بوسعنا للحيلولة دون تفشي العدوى".

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في السويد زهاء 134500 شخص، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات جراء المرض 5969 شخصا، ويبلغ عدد سكان السويد نحو 3ر10 مليون نسمة.

موضوعات متعلقة

النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة «طفل المرور»

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020

حقيقة منع علاء وجمال مبارك من التصرف فى أموالهما السائلة والعقارية

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

الصور

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

image description

جامعة أسيوط توفر علاجا مجانيا لـ27 طالبا من المصابين بفيروس C

image description

«حياة كريمة» تستهدف 60 قرية في أسيوط.. و139 مليونًا لإنشاء 37 مدرسة

image description

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

إنقاذ 120 حوتًا طيارًا بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

موعد إجازة نصف العام 2020

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
المزيد

الثقافة

«أجيال من فن التصوير السينمائي» بسينما الهناجر

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (8)

سيرة الرسول وعروسة المولد وروائع الخط العربى فى ورشة «ولد الهدى»

في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة رجل الانتقام «توماس كيد»