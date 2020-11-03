حكومة السويد تحذر من خطورة الوضع بشأن كورونا

وقال لوفين، في مؤتمر صحفي: "نرى أن الوضع يسير في الاتجاه الخطأ، فالوضع خطير للغاية".



وأضاف أن المزيد من المرضى يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بسبب إصابتهم بأعراض حادة لمرض كوفيد 19، ورجح أن ترتفع الوفيات الناجمة عن المرض.



وذكرت وزيرة الصحة والشئون الاجتماعية في السويد، لينا هالنجرين: إن مرضى كورونا يمثلون واحدا من كل خمسة أشخاص يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة في البلاد.



وقررت السويد، اليوم الثلاثاء، ألا يزيد عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع سويا في المطاعم والمقاهي عن ثمانية أشخاص كحد أقصى، في إطار جهودها للحد من انتشار المرض.



وذكر يوهان كارلسون، رئيس هيئة الصحة العامة في السويد: "أمامنا شتاء طويل وقاس، ومن الضروري أن نفعل ما بوسعنا للحيلولة دون تفشي العدوى".



وبلغ عدد المصابين بالفيروس في السويد زهاء 134500 شخص، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات جراء المرض 5969 شخصا، ويبلغ عدد سكان السويد نحو 3ر10 مليون نسمة.

حذر رئيس وزراء السويد ستيفن لوفين، الثلاثاء، من أن وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد "خطير للغاية".