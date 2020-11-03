لبنان يدين الهجوم الإرهابي في النمسا

وأعربت الوزارة عن تعاطف لبنان وتضامنه الكاملين مع جمهورية النمسا الفيدرالية، شعبا وحكومة، إزاء هذا الاعتداء المفجع وتداعياته، وتنقل تعازيها الخالصة لذوي الضحايا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.



كان حادث إطلاق نار وقع مساء أمس الإثنين في نقاط مختلفة في وسط المدينة فيينا، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح 22 آخرين، سبعة منهم بحالة حرجة.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان الثلاثاء، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف العاصمة النمساوية فيينا مساء أمس الإثنين.