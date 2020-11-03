بايدن يطالب الأمريكيين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2020

حث جو بايدن ونائبته كامالا هاريس المواطنين الأمريكيين على التوجه، اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2020، في إطار الجهود الأخيرة التي تبذلها حملته الانتخابية.ودعا بايدن ونائبته- في مقطعين جديدين للفيديو الرقمي، نشرتهما حملته اليوم، ونقلتهما شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- من لم يدل بصوته بعد، إلى ضمان أن يتم سماع أصواتهم، قائلا: "اليوم هو يوم الانتخابات.. مستقبل هذه البلاد سيتوقف على من سيقوم بالتصويت خلال الساعات القليلة المقبلة".وقالت هاريس: "اليوم هو الفرصة الأخيرة لاختيار مستقبل أكثر إشراقا للبلاد، ولاختيار قيادة تستعيد روح الأمة".وتأتي هذه الدعوات في ظل مشاركة عدد قياسي من الأمريكيين، يقدر بحوالي 100 مليون أمريكي، في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية، حيث صوت عدد كبير عن طريق البريد أو في مواقع الاقتراع المبكر وسط مخاوف من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد في أماكن الاقتراع المزدحمة في يوم الانتخابات.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم سباق الانتخابات الرئاسية 2020، بين الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة 8 سنوات.