محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير الطرق بتكلفة 130 مليون جنيه

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بدء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وتوسعة طريق "شبين الكوم- الباجور- القناطر الخيرية المزدوج" بإجمالى مسافة 45 كم وبتكلفة تقديرية ما يقرب من 130 مليون جنيه، رافقه نائبه محاسب محمد موسى ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومدير فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمنوفية.وأكد المحافظ أن أعمال الرصف والتطوير تتم على مرحلتين الأولى المسافة من "الباجور– القناطر الخيرية" بطول 33 كم إسناد وتنفيذ شركة السلام إنترناشونال، والمرحلة الثانية بالمسافة من "شبين الكوم– الباجور" بطول 12 كم وتم الإسناد لشركة النيل العامة وبإشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى.وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عقد اجتماع يوم الإثنين القادم مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات للبدء في تنفيذ أعمال رصف المرحلة الثانية بالمسافة من "شبين الكوم– الباجور" بطول 12 كم.وتابع المحافظ بدء أعمال الرصف بالمرحلة الأولى بالمسافة من "الباجور– القناطر الخيرية وبتقنية FDR، ووجه بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد وإزالة العقبات باعتباره طريقا حيويا يربط محافظة المنوفية بالقليوبية، مشددًا الإلتزام بالخطة الزمنية المحددة والتأكيد على مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة، وأضاف محافظ المنوفية أنه جار رصف (17) طريقا محلىا بإجمالي تكلفة (236 ) مليون جنيه ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، فضلًا عن تخصيص مبلغ(200 ) مليون جنيه من الخطة الإستثمارية 2020-2021 لرصف الطرق الداخلية بالمحافظة.من جانبه أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعا حيويا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.