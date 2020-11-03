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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يتابع مستجدات عمل منظومة تجارة القطن الجديدة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:48 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة تجارة القطن الجديدة لموسم 20202021 وتطبق في محافظات الفيوم وبني سويف والشرقية والبحيرة.

وتلقى الوزير تقريرًا حول نتائج العمل بالمنظومة منذ مطلع سبتمبر الماضي وحتى مطلع نوفمبر الجاري، حيث بلغ عدد الشركات التي تقدمت بخطابات ضمان للمشاركة في المزادات 12 شركة، وإجمالي أكياس الجوت الفارغة التي تم تسليمها للمزارعين عبر مراكز التجميع لتعبئة الأقطان بها حتى الآن نحو 42953 كيسًا.

وفي أحدث المزادات تم بيع نحو 2582 قنطار قطن في الشرقية والبحيرة بمزاد تمت ترسيته على 5 شركات هي (أبو مضاوي، المتحدة، ألكان، الإخلاص، المجد)، بينما انتهت مراكز التجميع من عملها في الفيوم وبني سويف بعد بيع كافة كميات الأقطان الواردة إليها في مزادات علنية، وبذلك يصبح إجمالي الكميات المباعة من الأقطان الواردة لمراكز التجميع (50 مركزًا) حتى الآن نحو 54.9 ألف قنطار، منها نحو 36.4 ألف قنطار في محافظتي الفيوم وبني وسويف (وجه قبلي)، ونحو 18.5 ألف قنطار في الشرقية والبحيرة (وجه بحري).

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