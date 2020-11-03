رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بـ«الشيوخ» يطالب بتفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:56 م
عبدالرحيم كمال، عضو
عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ
إسلام نصير
طباعة
ناشد عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا وتجنبًا للغلق، كما حدث في بلاد أوروبية عديدة، بسبب تفشي الفيروس بشكل أسرع عما كان عليه في بدايته.

وأكد كمال، في بيان الثلاثاء، ضرورة التطبيق الحاسم والحقيقي لجميع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع زيادة الأعداد خلال هذه الفترة؛ حفاظًا على أرواح المصريين من خطر الوباء.

وأشار إلى أن العالم كله تأثر بهذا الفيروس من جميع النواحي، لذلك يجب الالتزام الكامل بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وعدم التهاون بها لمنع تفشي الفيروس مرة أخرى، حتى لا نضطر إلى تطبيق الحظر مرة أخرى.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بتفعيل عقوبات عدم ارتداء الكمامة طبقًا لما ورد في نص المادة 26 مکررا (1) من قانون الأمراض المعدية، والتي تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من خالف حكم المادة 20 (مكرر) التي تلزم الأفراد بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

أول تعليق من درة عن كونها «ضرة» بعد زواجها

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-11-2020

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

الصور

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

image description

جامعة أسيوط توفر علاجا مجانيا لـ27 طالبا من المصابين بفيروس C

image description

«حياة كريمة» تستهدف 60 قرية في أسيوط.. و139 مليونًا لإنشاء 37 مدرسة

image description

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

إنقاذ 120 حوتًا طيارًا بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

موعد إجازة نصف العام 2020

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (8)

سيرة الرسول وعروسة المولد وروائع الخط العربى فى ورشة «ولد الهدى»

في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة رجل الانتقام «توماس كيد»

«في ذكرى ميلاده».. لماذا قال ألبير قصيري: نجيب محفوظ «يزعجني»؟