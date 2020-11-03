رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات «الشباب والرياضة» لانتخابات النواب

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:46 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
طباعة
شهدت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، استعدادات مكثفة للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، فى إطار الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "شارك.. كن إيجابي"، برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للحث على المشاركة في مجلس النواب 2020، تحت إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات البرلمانية لأفراد المجتمع بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة، باعتبارها واجبا وطنيا على كل مواطن له حق الانتخاب لاختيار من يمثله، ويخدم بلده بإخلاص وأمانة، لافتا إلي أن مديرية الشباب والرياضة أطلقت العديد من الحملات التثقيفية والتوعوية، فى إطار نشر الوعى السياسى لحث الشباب على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 يومي 7 و8 من شهر نوفمبر الجارى بـ13 محافظة من بينها محافظة كفرالشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن وضع لافتات على أسوار مراكز الشباب حرصًا من الوزارة على دعم وتحفيز الشباب للمشاركة بالعملية الانتخابية، مؤكدا على أهمية نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث الشباب بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة واختيار من يمثلهم، مؤكدًا أن اللقاءات التوعوية تستهدف أعضاء مراكز الشباب والكوادر الشبابية، بحضور أساتذة الجامعات وخبراء متخصصين فى العلوم السياسية والقانون الدستورى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة للحفاظ على سلامة المشاركين بمراكز الشباب، والتى تنفذها إدارة البرلمان والتعليم المدنى.

وأكد عزت محروس، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بمقار مراكز الشباب التى تمت فيها العملية الانتخابية، مؤكدا على تطهير وتعقيم المقرات والتأكد من جاهزية المنشآت الرياضية للحفاظ على سلامة المواطنين والناخبين فى سير العملية الانتخابية.

موضوعات متعلقة

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

حقيقة منع علاء وجمال مبارك من التصرف فى أموالهما السائلة والعقارية

لجنة خبراء سد النهضة تنهى اجتماعها وتبحث منهجية التفاوض

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزى ويحيل المخالفات للشئون القانونية

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

image description

جامعة أسيوط توفر علاجا مجانيا لـ27 طالبا من المصابين بفيروس C

image description

«حياة كريمة» تستهدف 60 قرية في أسيوط.. و139 مليونًا لإنشاء 37 مدرسة

الأكثر قراءة

مدبولي يكلف الجامعات بتولي إصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

أول مسجد رسمي في أثينا يفتح أبوابه أمام المصلين

إنقاذ 120 حوتًا طيارًا بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

موعد إجازة نصف العام 2020

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة رجل الانتقام «توماس كيد»

«أهمية العمل التطوعى» فى مسابقة بحثية بقصور الثقافة

غدًا.. الجلسة الختامية لندوات اليونسكو لتدريب الإعلاميين

جواز سفر ألبير قصيرى وثيقة لعوالم الكاتب الفرانكفونى