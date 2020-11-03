رئيس وزراء تونس: سنقلص عجز الموازنة لـ12% من الناتج المحلي

قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، إنه سيقلص على الأرجح عجز الموازنة الذي تخطط له الحكومة إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 14 بالمئة سبق الإعلان عنها.وأضاف أنه يعتزم أن يطلب من البنك المركزي تمويل عجز متوقع عند ثلاثة مليارات دينار (1.1 مليار دولار) عن طريق شراء سندات خزانة.