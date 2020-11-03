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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

عضو الكونجرس السابق لـ«الدستور»: «كورونا وترامب» دفعا الأمريكيين للتصويت في الانتخابات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:02 م
أحمد صوان
أحمد صوان
سارة الشلقاني
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انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسة الأمريكية الـ59، اليوم الثلاثاء، وسط منافسة قوية بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب المرشح عن حزب الجمهوريين، وجو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي.

وقال أحمد صوان، عضو اللجنة الاستشارية للحزب الجمهورى بالكونجرس سابقا، إن نزول الأمريكيين للتصويت في الانتخابات قبل موعد انطلاقها، وبهذا الإقبال غير المسبوق، دليل على الخوف من أزمة انتشار فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19"، وكذلك فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف صوان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه في حالة فاز ترامب بالانتخابات الحالية فمرجح أن يكون الفارق ضئيلا عن منافسه الديمقراطي، أما إذا فاز بايدن فمن المتوقع أن يكون الفرق كبيرا لصالحه، مشيرًا إلى أن نتيجة الانتخابات ستتبعها أزمات بين الجانبين في الساحة القضائية، بالإضافة إلى اندلاع مظاهرات.

وأكد صوان أن الساعات الحاسمة تمثل أهمية خاصة لكل من ترامب وبايدن، ومن ثم يحاولان الضغط على الناخبين من أجل التصويت لهما، موضحًا أن أي مفاجآت قد يجهزها ترامب إلى بايدن ستكون ملفات يتم إثارتها أمام القضاء.

وتابع: "لأول مرة في التاريخ أن يتم اللجوء إلى القضاء، وأن تثار مثل هذه المشكلات قبل العملية الانتخابية للرئاسة الأمريكية، وهو استقطاب غير طبيعي وغير مسبوق في الولايات المتحدة، وهو ما يؤدي إلى إنهاك أمريكا".

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