غدًا.. البابا تواضروس يحتفل بأول عيد ميلاد له في ظل كورونا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأربعاء، بعيد ميلاد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الثامن والستين.وذلك هو أول عيد ميلاد لقداسة البابا، في ظل موجة كورونا وتداعيات الفيروس المتفشي في العالم، بينما يحتفل البابا بعيد مولده سنويًا في نفس يوم وقوع القرعة عليه لاختياره للبطريركية عام 2012، حيث كان قد بلغ الستين من عمره حينها.ومنذ تولي البابا السدة البطريركية، وقد اقتصرت شعائر احتفالاته بعيد مولده وكذلك تجليسه على كرسي مارمرقس والذي يحتفل به في الثامن عشر من نفس الشهر، على القداس الإلهي فقط، والذي غالبا ما يرأسه بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، وهو الدير الذي ترهب به البابا.