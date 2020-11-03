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محافظات

«التخطيط»: الكساد الاقتصادي خلال كورونا هو الأعظم منذ 1930

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:10 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
هبه عويضه
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مكتبة الإسكندرية أصبحت مؤسسة ثقافية وصرحا عالميا كبيرا، مشيدة ببرنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة"، الذي يعمل على تنمية المهارات والتوسع في نشر المعرفة للشباب والطلاب الأفارقة، ويؤهلهم لأن يكونوا قادة الغد، وهذا ما تحتاج إليه الدول الأفريقية حاليًا.

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية الثامنة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة، التي نظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، اليوم.

وهنأت "السعيد"الطلاب الأفارقة على الجهد المبذول في هذا البرنامج، خاصة أن هذا العام جاء في ظل ظروف استثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا بالعالم أجمع، والذي جاء تأثيره على النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق لم يشهده العالم من قبل، والتي أدت إلى إغلاق العديد من المنشآت وتزايد عدد العاطلين.

وأضافت أن الكساد الاقتصادي الذي شهده العالم خلال هذه الجائحة هو الأعظم منذ الكساد الكبير الذي وقع عام 1930، مما وضع العديد من التحديات أمام الحكومة ما بين الحفاظ على الصحة العامة من جهة ومواجهة الكساد من جهة أخرى، ولكن الأزمات تجعلنا أكثر قوة وحكمة للخروج من النفق المظلم وتعلم مهارات جديدة في مواجهة الصعوبات.

وحول جهود الدولة المصرية تجاه القارة الأفريقية؛ أوضحت "السعيد" أن مصر استضافت مؤتمر الشباب الأفريقي في أسوان بحضور الرئيس السيسي وبمشاركة 1500 شاب من الدول الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى إنشاء برنامج القادة الأفارقة في عام 2019، والذي يؤهل كوادر شباب القارة لتولي المناصب القيادية في المستقبل.

وأشارت "السعيد" إلى أن 60% من سكان القارة السمراء من الشباب وهو ما يتطلب المزيد من الجهود للاستفادة من هذه النعمة الكبيرة، مشددة على أن مصر سوف تظل تحرص على دورها المحوري في تقديم الدعم لكافة الدول الأفريقية.

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