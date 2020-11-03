النمسا: لا أدلة على وجود مهاجم ثانٍ فى هجوم فيينا

قال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أدلة بعد تفيد بوجود مهاجم ثانٍ في الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة فيينا مساء الإثنين.وأوضح نيهامر أن هذه النتيجة تستند إلى التحقيقات التي تم إجراؤها حتى الآن، وتحليل العديد من الـ20 ألف مقطع فيديو التي قدمها مواطنون للشرطة.وأعلن الوزير عن القبض على 14 شخصا مشتبها به مؤقتا في أعقاب حملات تفتيش لمنازل (18 منزلا) في محيط معارف منفذ الهجوم 20 عاما الذي قتلته قوات الشرطة أمس.وأوضح نيهامر أن الشاب الذي كان قد تم القبض عليه بتهمة محاولة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، نجح في خداع أجهزة الأمن بعدم نجاح تحوله إلى الفكر المتطرف ومن ثم تم الإفراج عنه بشكل مبكر.واعترف نيهامر بأنه لم تكن هناك إشارات تحذيرية بشأن الخطر الذي يمثله هذا الشاب.وذكر الوزير أن عدد المصابين ارتفع في الوقت الراهن إلى 22 شخصًا إصابة بعضهم خطيرة.وبحسب بيانات الأجهزة الأمنية، فإن الهجوم الذي شنه القناص أمس أسفر عن قتل أربعة أشخاص على الأقل قبل أن يلقى المهاجم حتفه.