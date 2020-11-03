مصطفى الفقى: مصر لا تنسى أصدقاءها وقد تسامح أعداءها

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تعتز بانتمائها للقارة الإفريقية بحكم موقعها الجغرافى، وإن مصر قد تسامح أعداءها، لكنها لا تنسى أصدقاءها، خاصة من الدول الإفريقية الداعمة لمصر، مؤكدًا أن مصر جمعتها علاقات متميزة مع الدول الأفريقية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتشهد انتعاشه حاليًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية الثامنة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" التي نظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، اليوم.وهنأ "الفقى" الطلاب الأفارقة بالتخرج الذين وصفهم بأنهم يعيشون في بلدهم الثاني، مشيرًا إلى أن تلك هى الفاعلية الأولى التى تنظمها المكتبة بالمسرح الكبير منذ أن اجتاحت أزمة فيروس كورونا العالم، مضيفًا "لدينا أصدقاء من جميع أنحاء العالم يزورون المكتبة، ولكننا لا نشعر بأن الطلاب الأفارقة غرباء عنا".وشهدت الاحتفالية هذا العام تخرج أكثر من مائتي طالب إفريقي من الدارسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر، بالإضافة إلى أقرانهم من المصريين وبمشاركة وحضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة والشخصيات العامة.