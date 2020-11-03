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الكرازة

كنائس المنيا تهنئ الأنبا باسيليوس فوزي بتجليسه مطرانًا عليها

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:08 م
الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس
جرجس صفوت
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هنأت إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس لتجليسه مطرانا على كرسى ايبارشية المنيا.

وأصدر المركز الإعلامي لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه: "هذا هو اليوم الذى صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به، كل الآباء كهنة الإيبارشية والأخوات الراهبات اللاتى يخدمن الإيبارشية ومكاتب التنمية والعمل الإيبارشي والتعليم المسيحى وكل الخدمات والأنشطة الإيبارشية وشعب الإيبارشية المبارك يهنئون أبينا حضرة صاحب النيافة الأنبا باسيليوس لتجليسه مطرانا على كرسى إيبارشية المنيا متمنين لنيافته خدمة مباركة".

وقال الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان اعتمد اليوم الثلاثاء، أوراق انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، للأنبا باسيليوس فوزي، مطرانًا لإيبارشية المنيا، المعروفة كنسيًا بإيبارشية هرموبوليس، خلفًا للأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي الإيبارشية.

ونص البيان الذي حمل توقيع الأنبا إبراهيم إسحق، أنه من المقرر أن يتم تجليس الأنبا باسيليوس فوزي على الإيبارشية، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 من نوفمبر الجاري، بكاتدرائية يسوع الملك، وهي الكاتدرائية التي كان يخدم بها الأنبا باسيليوس قبيل سيامته أسقفًا.

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