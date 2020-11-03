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رئيس التحرير التنفيذي
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وكيل «تعليم أسوان» يتفقد مدرسة دار السلام بنصر النوبة (صور)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:56 م
الدكتور السيد الفيومى
الدكتور السيد الفيومى
أسوان_إسراء توفيق
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أجرى الدكتور السيد الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية داخل مدرسة دار السلام الابتدائية المشتركة بإدارة نصر النوبة التعليمية، وذلك بمرافقة عبدالكريم لطفى، وكيل المديرية، ولفيف من القيادات التعليمية، وكان باستقبالهم صبرى حسن، مدير إدارة نصر النوبة التعليمية.

حيث تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الفصول وحجرات النشاط، وتأكد من حسن سير العملية التعليمية وانتظامها داخل المدرسة، كما تأكد من تسلم الطلاب الكتب الدراسية.

كما اطمأن وكيل الوزارة على تطبيق المدرسة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا.

وأشاد بنظافة المدرسة والفناء ودورات المياه، وبنهاية الجولة قدم الشكر لإدارة المدرسة وجميع العاملين بها، متمنيًا لهم عاما دراسيا سعيدا.

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