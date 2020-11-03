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الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة رجل الانتقام «توماس كيد»

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:51 م
توماس كيد
توماس كيد
نعمات مدحت
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب المسرحي الإنجليزي «توماس كيد» الذي ولد يوم 3 نوفمبر عام 1558 في لندن ورحل عن عالمنا عام 1594، بعد أن قدم العديد من الإصدارات والأعمال المسرحية التي أسهمت في نهضة المسرح والأدب.

ويعتبر «توماس كيد» من أحد أبرع كتاب الدراما الإنجليزية في الربط بين التراث الأدبي الإنجليزي والكلاسيكية الدرامية، كما ابتعد عن التأثير بمسرح العصور الوسطى.

«توماس» أحدث نهضة في الفن المسرحي مما أحدث رواجا كبيرًا في فترة الملكة إليزابيث الأولى، واشتهر من خلال كتاباته عن «المأساة الإسبانية» في القرن السادس الميلادي، حيث أصبحت نموذجًا لما يسمى في الأجناس الأدبية «مأساة الانتقام» تناول فيها "كيد" الخلفية السياسية المتعلقة بالحرب بين إسبانيا والبرتغال عام 1580، وكيف تُرتكب جريمة قتل سياسية تؤدي إلى سلسلة من الجرائم، والتي تعد من أكثر التراجيديات الباكرة شهرة وتأثيرا حتى الآن.

وابتكر الكاتب المسرحي الإنجليزي الذي ولد في لندن، أسلوبًا جديدًا في فن الكتابة المسرحية عن طريق الخلط بين عناصر المأساة الرومانية القديمة، وعناصر المسرح الشعبي الحية والبسيطة في الوقت نفسه، والتي كانت سائدة في عصره، وتأثر بالعديد من الكتاب الذين أضافوا إلى حياته الكثير وتطوير أسلوبه في الكتابة من الكتاب الكلاسيكيين سينيكا وعدد من الكتاب الإسبان.

وبدأت شهرته كاتبًا مسرحيًا في عام 1580، شارك "كيد" مع عدد من الكتاب في كتاباتهم مثل سليمان وبرسيدا، وقام عام 1588 بترجمة رب العائلة، كما كتب النص الأسبق لقصة هاملت وترويض النمرة، وكتب نصوصًا أخرى وقصائد شعرية لم يعثر عليها.

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