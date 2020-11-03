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مصر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل طلابها الجدد بفرع «لندن سكول» الأول في الشرق الأوسط

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:34 م
جريدة الدستور
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تستقبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول دفعة من طلاب البرنامج المشترك بين الجامعتين، 26 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار تفعيل التعاون العلمي بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة لندن سكول البريطانية الذى يتم تنفيذه تحت وعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، حيث يعد ذلك أول مقر لجامعة لندن سكول في مصر والشرق الأوسط داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

صرح بذلك الدكتور محمد حسن العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أن بداية الدراسة في البرنامج المشترك مع جامعة لندن سكول، تأتى بعد عدد من الاجتماعات وتوقيع البروتوكولات اللازمة ليحصل الطلاب بموجبها على الشهادة العلمية المعتمدة من الجانبين، حيث افتتح مقر جامعة لندن سكول داخل الحرم الجامعي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في مطلع شهر فبراير 2020، بحضور وفدًا بريطانيًا رفيع المستوى ضم اللورد توملينسون رئيس مجلس إدارة جامعة لندن سكول والرئيس التنفيذي للجامعة تيم أندرادي.
وقال الدكتور محمد العزازي، إن جامعة لندن سكول تكن كل احترام وتقدير للمنتج العلمي وخريخ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كما اعربوا خلال زيارتهم عن سعادتهم وتقديرهم لجامعة مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا بعد الموافقة على افتتاح فرع جامعة «لندن سكول LSC»، داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهو تعاون مشترك بين الجامعة وكليات التجارة بجامعة «لندن سكول»، تحت رعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي.
بينما أشارت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الى أن التعاون مع جامعة لندن سكول يأتي تنفيذا لرؤية الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالتعليم لخدمة الاقتصاد المصري، موضحة أن التعاون بين الجامعتين نتيجة جهود بذلت على مدار 3 سنوات نتج على أثرها افتتاح أول فرع لجامعة لندن سكول في مصر والشرق الأوسط لمنح الدراسات العليا فى الادارة والاقتصاد والاستثمار.
وقالت مديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الهدف من التعاون بين الجامعتين، تخريج أجيال جديدة فى عالم الاقتصاد، تستطيع قبل تخرجها أن تتعرض وتري ثقافة الغير سواء فى مصر أو فى الخارج في إطار ما ستوفره الجامعة للدارسين في الفرع الجديد، ومن المقرر أن يكون بفرع جامعة لندن سكول مجموعة من الأساتذة المصريين والبريطانيين وخلال الدراسة يتم تنظيم زيارات متبادلة بين الجامعتين.
وأكدت الدكتورة ياسمين الكاشفن أن افتتاح فرع لجامعة «لندن سكول LSC»، يأتي بعد تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، على دعم وتأهيل الطلاب من خلال برامج تعليمية متميزة لسوق العمل، حيث يستطيع طلبة كلية الإدارة والاقتصاد الحصول على درجة الماجستير من جامعة سكول وهي جامعة متخصصة فى الادارة والاستثمار والعلوم الاقتصادية، ومن خلاله يتمكن الطالب الملتحق بالبرنامج من خلال فرع «LSC»، من الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه كاملة من الجانب البريطاني وبذلك تصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا النواه الأولى لهذا البرنامج مما يعطي فرصة لجميع الطلاب من داخل الجامعة أو خارجها للالتحاق بهذا البرنامج الذي لن يقتصر على خريجي كلية الادارة والاقتصاد بل سيمتد ليشمل جميع خريجى الكليات الاخرى الذين يهتمون في حياتهم العملية بهذا التخصص.

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