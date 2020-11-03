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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خريطة النفوذ.. كيف تقاسم ترامب وبايدن أصوات الولايات الرئيسية؟

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:38 م
ترامب و بايدن
ترامب و بايدن
آية حسني
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تشتد المنافسة لاختيار ساكن البيت الأبيض، خلال الثلاثاء العظيم، بين المرشح الرئاسي جو بايدن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تختلف بين ليلة وضحاها، وكل هناك عدد من الولايات، كشفت عن موالاتها لأي من المرشحين.

ولايات تدعم ترامب
ففي فلوريدا تتقارب نتائج المرشحين إلى حد كبير، ولكن وفقًا لاستطلاع "واشنطن بوستايه بي سي نيوز"، فإن ترامب يتقدم على منافسه بنقطتين.

وفي ولاية كارولاينا الشمالية، تعطي الاستطلاعات الآن دونالد ترامب تقدمًا طفيفًا بمقدار 0.6 نقطة. من جهتها، تحتسب المواقع المتخصصة الأخرى مثل "فايف ثيرتي إيت"، متوسطاتها بشكل مختلف وتعرض بالتالي أرقامًا نهائية تظهر تقدم الديمقراطي.

ولايات تدعم بايدن
فيما يتقدم جو بايدن بشكل مريح على دونالد ترامب في استطلاعات الرأي في ميشيغن (+5.1 نقاط) وويسكنسن (+6.6 نقاط)، وهما ولايتان في شمال الولايات المتحدة حصل على أصواتهما المرشح الجمهوري قبل أربع سنوات بشكل فاجأ الجميع وساهمتا في فوزه.

في ولاية بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات التي تُرتقب نتائجها بشدة في هذه الانتخابات، يبدو تقدم بايدن أقل من المعدل العام، إذ يُسجل تقدمًا من 4.3 نقاط، في ما يعد أقرب إلى هامش الخطأ.

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