رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يبحث التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:28 م
السيسي
السيسي
طباعة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وتناول الاجتماع تناول متابعة تنفيذ المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وقد اطلع الرئيس على محاور المشروع القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي بهدف تأمين مصادر مستدامة للطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديًا من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلًا عن ترشيد استهلاك البنزين والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.

ووجه الرئيس بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تبسيطها ومنح تسهيلات في السداد، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة فى عمليات التحويل.

كما وجه الرئيس دراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، وذلك بهدف التوسع في عملية التحويل لطاقة الغاز، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس للمواطنين، وأيضًا توفير فرصة تملكهم سيارات حديثة.

فِي ذات السياق، وجه الرئيس بالإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى مختلف المحافظات وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وكذا استغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية، مع ضمان أعلى درجات الأمان والسلامة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن المهندس طارق الملا استعرض كذلك جهود وزارة البترول في تطوير صناعة البتروكيماويات الوطنية ذات القيمة المضافة ولتلبية احتياجات السوق المحلية وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض، فضلًا عن الأهمية الاستراتيجية للمنتجات البتروكيماوية في مواكبة خطط الدولة وخدمة أهدافها التنموية عن طريق توفير فرص جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم استغلال الفرص الاستثمارية القائمة على تلك المنتجات.

موضوعات متعلقة

«طفل المرور» ينهار بالبكاء بعد ضبطه للمرة الثانية: «والله ما شتمت حد»

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

وزير التعليم: تسليم التابلت ليس متعلقًا بدفع المصروفات الدراسية

«ساعة الحسم».. بث مباشر لانتخابات الرئاسة الأمريكية

الصور

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

image description

جامعة أسيوط توفر علاجا مجانيا لـ27 طالبا من المصابين بفيروس C

image description

«حياة كريمة» تستهدف 60 قرية في أسيوط.. و139 مليونًا لإنشاء 37 مدرسة

image description

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

موعد إجازة نصف العام 2020

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

4 إصابات جديدة بكورونا فى الدورى الإنجليزى الممتاز

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
المزيد

الثقافة

سيرة الرسول وعروسة المولد وروائع الخط العربى فى ورشة «ولد الهدى»

«في ذكرى ميلاده».. لماذا قال ألبير قصيري: نجيب محفوظ «يزعجني»؟

«الاستعمار العثماني» كتاب يكشف علاقة الإرهاب بتركيا منذ تأسيسها

في ذكرى ميلاده.. ألبير قصيري: أكتب لأن لدي أشياء لأقولها ضد العالم